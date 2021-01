Vodafone, Andrea Duilio il nuovo Direttore Business Unit Consumer

Andrea Duilio è il nuovo Direttore Business Unit Consumer di Vodafone Italia, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Aldo Bisio.

Andrea Duilio, membro del Comitato Esecutivo da aprile 2018, è entrato in Vodafone Italia nel 1999 nel dipartimento Strategy, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nella Business Unit Consumer, fino ad assumere il ruolo di Marketing Director Consumer e Head of Customer Value Management Consumer. Da aprile 2018 ha ricoperto il ruolo di Digital Director guidando il percorso di trasformazione digitale di Vodafone Italia e da aprile 2020 il ruolo di Direttore Commercial Operations dove ha accelerato l’evoluzione delle operations siglando inoltre, sul mondo wholesale, una importante partnership con Postepay, il primo operatore virtuale in Italia. Andrea Duilio è laureato in Economia presso l’Università Bocconi di Milano.