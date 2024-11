Anita Carra, Direttore Consumer di Vodafone Italia: “La nuova partnership con Telepass rappresenta un passo significativo per ampliare i servizi offerti nei nostri Vodafone Store in tutta Italia ".

Vodafone Italia e Telepass hanno siglato una partnership per promuovere ed estendere nei Vodafone Store e nei rivenditori autorizzati Vodafone i servizi di assistenza e i prodotti Telepass e offrire così ai clienti tutti i vantaggi della rete distributiva Vodafone negli oltre 500 Store sul territorio nazionale.

Offerta integrata

L’accordo strategico-commerciale permette di combinare l’offerta di servizi di telecomunicazioni di Vodafone Italia con i servizi integrati per il telepedaggio e la mobilità urbana ed extraurbana di Telepass.

La partnership inaugura un modello di collaborazione sinergica tra le due società, abbinando l’innovazione tecnologica di Vodafone e dei suoi negozi, con una capillare presenza sul territorio, con la consolidata esperienza di Telepass nella gestione dei servizi di mobilità per i clienti.

Si vogliono fornire così soluzioni personalizzate e servizi di prossimità, per garantire un’esperienza di servizio che risponda in modo efficace alle esigenze dei clienti. Una presenza più capillare e in contesti urbani, che sarà ampliata nei prossimi mesi, pensata soprattutto per i clienti che preferiscono il supporto specialistico di persona a quello fornito tramite i canali digitali.

“La nuova partnership con Telepass rappresenta un passo significativo per ampliare i servizi offerti nei nostri Vodafone Store in tutta Italia – dice Anita Carra, Direttore Consumer di Vodafone Italia – Grazie a questa sinergia strategica, uniamo la solidità della rete Vodafone e le soluzioni di connettività con i servizi innovativi di Telepass, rendendo la vita dei nostri clienti più semplice e conveniente. I nostri negozi non saranno solo luoghi di vendita, ma veri e propri hub di servizi e assistenza, dove i clienti possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno in un’unica soluzione”.

“Grazie ai Vodafone Store, Telepass offrirà ai propri clienti un servizio capillare su tutto il territorio nazionale, garantendo quella prossimità che rimane fondamentale per poter assistere la nostra clientela anche in città e nei principali comuni della penisola” – ha detto Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass – che continua: “La partnership con Vodafone ci consente di proseguire il percorso per facilitare la vita delle persone in movimento, mantenendo l’approccio fortemente digitale, unito alla realtà fisica dei Telepass Store di Milano e Torino e dei Telepass Point di prossimità”.

Dal 3 novembre 2024 al 31 gennaio 2025 i nuovi e i già clienti Vodafone che sottoscrivono un contratto di rete fissa e che non hanno attivo un contratto Telepass (negli ultimi 30 giorni) otterranno fino a 2 mesi di canone Vodafone linea fissa a 0€ offerti da Telepass (un mese di canone a 0€ per i già clienti Vodafone, due mesi per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta di rete fissa Vodafone con Telepass. Poi il canone della rete fissa si rinnova al costo dell’offerta sottoscritta) e in più i primi 12 mesi di Telepass a canone zero, poi continueranno a pagare €3.90/mese. Se i clienti avranno sottoscritto contestualmente anche il Servizio Assistenza stradale Europea, riceveranno anche i primi 12 mesi di canone a 0€ (poi €2.80/mese). In più, l’Iniziativa promozionale prevede che i clienti aderenti possano ricevere il 50% di Cashback sui pedaggi effettuati in Italia nel periodo che va dal 20 dicembre al 15 febbraio per un importo massimo di 25€. Per qualunque esigenza sul prodotto Telepass, i clienti potranno richiedere assistenza direttamente nei Vodafone Store.

Per promuovere la partnership è on air la nuova campagna TV che illustra tutti i vantaggi delle nuove offerte Vodafone-Telepass. La campagna è stata realizzata dall’agenzia Utopia e ha visto la collaborazione di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz