La Network functions virtualization o NFV indica una “funzione di rete virtualizzata”, che consiste in una o più macchine virtuali che gestiscono diversi software e processi, su server standard ad alta capacità, switch e dispositivi di memoria, o anche su un’infrastruttura in cloud, al posto di differenti dispositivi hardware.

L’obiettivo di questa tecnologia è aumentare l’efficienza operativa grazie ad abilitatori tecnologici quali Software-Defined Networking (SDN), cloud computing e appunto soluzioni NFV.

Oltre la definizione tecnica, questo approccio orientato allo sfruttamento delle soluzioni IT più avanzate per virtualizzare intere classi di funzioni, consente di ridurre fortemente i costi e di elevare i livelli di protezione della rete stessa, oltre che ottimizzare approvvigionamenti e utilizzo delle risorse.

A tal proposito, Italtel ha annunciato in settimana il lancio di un laboratorio dedicato proprio alle tematiche virtualizzazione delle reti: l’NFV Lab.

Il gruppo lavora dal 2010 allo studio e l’analisi degli standard ETSI NFV, “contribuendo attivamente al loro sviluppo e, grazie a questa attività, ha progressivamente adeguato prodotti e soluzioni al paradigma NFV per assicurare, in piena aderenza ai suddetti standard dei veri open environment”, si legge in una nota aziendale.

L’NFV Lab di Italtel metterà a disposizione dei progetti di digital transformation competenze e un completo ambiente NFV/SDN, proponendosi di offrire a partner e clienti non solo servizi di consulenza e supporto alla progettazione di reti NFV conformi allo standard ETSI, ma anche attività di testing e sperimentazione di soluzioni o componenti terze parti delle architetture NFV.

A livello mondiale, secondo stime Global Market Insights, il mercato delle soluzioni SDN potrebbe raggiungere il valore di 100 miliardi di dollari entro il 2025 (dagli 8 miliardi del 2018), mentre il mercato NFV è stimato attorno ai 70 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

Le tecnologie di network functions virtualization hanno raggiunto l’anno passato un valore di mercato globale pari a 9,4 miliardi di dollari, secondo stime Statista, con la possibilità di arrivare a sfiorare i 14 miliardi quest’anno e superare i 19 miliardi di valore nel 2020.