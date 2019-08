Video droni. Tanzania: le bellezze del Serengeti viste dal drone

La pianura di Serengeti è una regione di circa 3.000Kmq, costituita da prateria, savana e boschi situata in Africa orientale. La parte settentrionale appartiene al Kenya, quella meridionale (l’80% circa della superficie totale) alla Tanzania, ed è la parte che vediamo in questo bel video drone prodotto dalla Electric Peak Creative. La zona costituisce l’habitat naturale per una grande varietà di animali; si stima che sia abitata da circa un milione e mezzo di erbivori e migliaia di predatori.

Gli animali più comuni sono gli gnu, le antilopi, le gazzelle, le zebre e i bufali.

La pianura è celebre per gli impressionanti movimenti migratori che si verificano ogni anno. Intorno a ottobre, circa un milione e mezzo di erbivori si spostano a sud, attraversando il fiume Mara, per ritornare a nord (attraversando ancora il Mara più a ovest) intorno ad aprile.

Questo fenomeno viene talvolta chiamato “la migrazione circolare“.

Appartiene a quest’area anche il sito archeologico di Olduvai, dove sono avvenuti ritrovamenti di alcuni dei più antichi fossili di ominidi.

La pianura del Serengeti è suddivisa in numerosi parchi nazionali: il Parco Nazionale del Serengeti (che è quello che si vede nel video di oggi), la riserva naturale di Ngorongoro, la riserva keniota di Masai Mara, il Maswa Game Reserve, e le aree controllate di Loliondo, Grumeti e Ikorongo. Le prime tre costituiscono le location di questo video drone.

Il Serengeti è stata fonte d’ispirazione per il lungometraggio della Disney Il Re Leone e la successiva produzione teatrale.

Inoltre i Toto citano il parco nella loro canzone Africa.