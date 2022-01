Questo inverno Canale 5 proseguirà l’emozionante e sorprendente viaggio iniziato ormai qualche anno fa, puntando l’attenzione su uno dei luoghi più importanti e straordinari che abbiamo in Italia. Scopriamone di più.

Dopo il successo della seconda edizione – trasmessa a gennaio 2021 ottenendo un ascolto di quasi 2 milioni di telespettatori e il 10,4% di share – torna in tv “Viaggio nella grande bellezza” con uno speciale per celebrare una delle meraviglie del nostro Paese: “Speciale Quirinale”.

Questo inverno, infatti, Canale 5 proseguirà l’emozionante e sorprendente viaggio iniziato ormai qualche anno fa, puntando l’attenzione su uno dei luoghi più importanti e straordinari che abbiamo in Italia. Scopriamone di più.

Di cosa si tratta

Il programma, nelle sue classiche edizioni, è un documentario in cinque o sei prime serate che vi porta nei luoghi d’incanto del nostro paese: dall’arte alla cultura, da Roma a Venezia, da Firenze a Torino, da Siena ad Assisi, e così via.

Nella stupefacente ricchezza del suo patrimonio artistico, nella grandiosità della sua storia, vi svelerà alcune delle principali bellezze d’Italia. L’Italia, la sua storia: uno spettacolo di straordinaria bellezza, unico per il valore del suo patrimonio artistico.

Questa puntata speciale, invece, sarà girata e dedicata interamente ed esclusivamente alla residenza del Presidente della Repubblica Italiana: il Palazzo del Quirinale, proprio come avvenne nel dicembre del 2019 con lo speciale sul Vaticano.

Chi conduce

Ad accompagnarci in questo straordinario percorso ci sarà, ancora una volta, Cesare Bocci, recentemente visto anche nella fortunata fiction di Canale 5 “I fratelli Caputo”, al fianco di Nino Frassica.

Quando e dove vedere “Viaggio nella grande bellezza – Speciale Quirinale”

Arriva dunque in prima tv assoluta la nuova puntata speciale di “Viaggio nella grande bellezza”, dedicata al Palazzo del Quirinale. L’appuntamento è fissato per venerdì 7 gennaio in prima serata, su Canale 5 (disponibilein HD su tivùsat al canale 5).

