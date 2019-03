Vetrya, consegnato il Premio per la migliore tesi sulla robotica alla presenza di Mattarella

A consegnare il premio il fondatore e Presidente di Vetrya Luca Tomassini, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Progetti come quello che oggi premiamo ci aprono gli occhi su un mondo possibile, in cui energie fresche e capaci come quelle dei giovani costruiscono un solido domani per il nostro Paese", ha dichiarato l'ad del gruppo.

Commenta così Luca Tomassini, Cavaliere del Lavoro, Presidente e Amministratore Delegato di Vetrya, gruppo italiano quotato in Borsa Italiana e leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband, la consegna del Premio di Laurea del Comitato Leonardo avvenuta questa mattina.

“È in questo mondo, in questo futuro, in queste energie – ha dichiarato l’ad –che Vetrya da sempre si riconosce e che intende continuare a sostenere con il Premio di laurea del Comitato Leonardo”.

Il riconoscimento è stato assegnato oggi in occasione della Giornata Qualità Italia del Comitato Leonardo, tenutasi al Palazzo Barberini di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I Premi vengono assegnati ogni anno alle migliori tesi sulle eccellenze del made in Italy.

Il vincitore

Il Premio è stato conferito a Michele Zavatta, giovane laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Bologna per la migliore tesi di laurea sul tema della robotica.

L’elaborato del vincitore si intitola “Vision-based homing procedure for an overconstrained cable-driven parallel robot”, ed è il risultato di un progetto di sei mesi presso il Fraunhofer IPA di Stoccarda, dove è stata sviluppata una procedura di homing per un robot parallelo azionato mediante 8 cavi, basata su un sistema di visione.

Il Premio

Il Premio di Laurea con borsa di studio offerto da Vetrya nello specifico ha la finalità̀ di promuovere soluzioni ed idee riguardanti lo sviluppo e la ricerca in ambiti tecnologici, quali le piattaforme digitali e applicazioni che impiegano modelli di intelligenza artificiale e apprendimento automatico delle macchine per velocizzare e semplificare i processi produttivi, oppure sistemi e soluzioni di realtà aumentata per l’industria 4.0.

Il comitato Leonardo

Il Comitato Leonardo, nato nel 1993 su iniziativa comune dell’ICE, di Confindustria e di un gruppo d’imprenditori, tra i quali Gianni Agnelli e Sergio Pininfarina, è presieduto oggi dall’imprenditrice Luisa Todini. Si pone come obiettivo primario la promozione dell’Italia come Sistema Paese attraverso varie iniziative finalizzate a metterne in rilievo le doti di imprenditorialità, creatività̀ artistica, raffinatezza e cultura che si riflettono nei suoi prodotti e nel suo stile di vita.