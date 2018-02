Vatican News, in anteprima un estratto del film ‘Caravaggio – l’Anima e il Sangue’ prodotto da Sky

Un estratto dell’opera, girato all’interno della Cappella Contarelli di San Luigi dei Francesi a Roma, offre un assaggio dell’innovazione tecnologica e dell’originalità narrativa messa in campo per la realizzazione del film prodotto da Sky e Magnitudo Film.

Nuovi dettagli sul film ‘Caravaggio – l’Anima e il Sangue’ in uscita dal 19 al 21 febbraio nei cinema italiani. Un estratto dell’opera è stato diffuso in anteprima da Vatican News, il portale informativo della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede la quale (attraverso Vatican Media) ha collaborato alla realizzazione del film prodotto da Sky e Magnitudo Film. Il breve video, girato all’interno della Cappella Contarelli di San Luigi dei Francesi a Roma, offre un assaggio dell’innovazione tecnologica e dell’originalità narrativa messa in campo.

In particolare spiccano alcune sequenze a 180 gradi realizzate grazie all’impiego di ottiche cinematografiche e fotografiche che hanno permesso di sfruttare tutta la potenza dell’8K. Il film, infatti, è una delle prime produzioni in Italia girate interamente in questo formato che consente il massimo livello qualitativo delle immagini.

“Un film che unisce il rigore scientifico del documentario all’emotività della fiction”, spiega a Vatican News il prof. Claudio Strinati, storico dell’arte e consulente scientifico del progetto. “La luce del Caravaggio – aggiunge – è un’anticipazione della luce filmica, cinematografica. Chi ha girato il film ha compreso questo concetto e lo ha reso esplicito”. A parlare dell’iniziativa anche Cosetta Lagani, responsabile e direttore artistico delle Produzioni Cinema d’Arte Sky, che ricorda la sinergia con la Santa Sede portata avanti in modo continuativo negli ultimi 4 anni. Nel corso del 2018 uscirà nelle sale ‘Michelangelo. Infinito’, nuovo titolo prodotto in collaborazione con le istituzioni comunicative della Santa Sede e con i Musei Vaticani.