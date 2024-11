Vasco Rossi prende un taxi senza conducente

I robotaxi sono il sogno di Elon Musk, ma per qualcun altro sono invece già una realtà. I taxi a guida completamente autonoma di Waymo sono infatti prenotabili per una corsa nelle città di Phoenix, San Francisco e Los Angeles.

A giugno nelle tre città si contavano 50 mila corse prenotate a settimana, su un’offerta complessiva di 100 mila corse settimanali, secondo stime del Wall Street Journal.

Tra queste c’era quella di Vasco Rossi, che a Los Angeles si è fatto un giro su un robotaxi Waymo, in realtà una Jaguard I-Pace da 190 mila dollari, un SUV 100% elettrico equipaggiato con tecnologia per la guida autonoma della società del Gruppo Alphabet (casa madre di Google).

“Start, siamo pronti, si parte”, dice Vasco durante la ripresa video con lo smartphone. “Via, si va, guarda, vedi come si infila davanti a quella, si fa così”, continua il cantante italiano in California.

“Non si può toccare niente, neanche il volante, non c’è trucco, non c’è inganno”, continua il rocker di Zocca.

Dopo Phoenix, San Francisco e Los Angeles, il servizio si estenderà ad altre città degli Stati Uniti

Secondo fanpage.it, il costo di quest’auto elettrica sul mercato italiano è di 96.400 euro, ma con l’allestimento a guida autonoma si arriva tranquillamente a 190 mila dollari sul mercato americano.

Ad oggi, la flotta di veicoli di prova autonomi di Waymo ha completato oltre 20 miliardi di miglia di test su strada e simulati al computer per perfezionare il suo software mentre si prepara a estendere il suo servizio di ride-hailing a più città degli Stati Uniti.

All’inizio di questo mese, Hyundai Motor Co. e Waymo hanno annunciato una partnership pluriennale per dotare il SUV elettrico Ioniq 5 dell’azienda di tecnologia di guida completamente autonoma e implementarla sulla piattaforma Waymo One.

Lo scorso mese la società ha concluso un round di finanziamento da 5,6 miliardi di dollari.

