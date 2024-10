A Los Angeles evento di presentazione del nuovo nato della casa Tesla: il cybercab. Un veicolo completamente autonomo, che libera il passeggero di ogni impegno alla guida, restituendogli il tempo per svolgere qualsiasi altra attività durante il tragitto. On stage anche il pulmino-furgone robovan e la nuova versione di robot Optimus.

“We robot”, ecco il robotaxi Tesla cybercab a guida 100% automatizzata

A Los Angeles va in scena la grande tecnologia del nostro tempo. Non c’è dubbio che Elon Musk sia ormai nell’immaginario collettivo l’icona dell’imprenditore moderno e ieri sera (stamattina alle ore 05:00 italiane) è andato in scena il grande spettacolo Tesla, con la presentazione in anteprima mondiale del nuovo cybercab.

Un robotaxi elettrico 100% a guida autonoma che ha conquistato il palco dell’evento “We Robot”, ospitato negli Studios di Burbank, della Warner Bros.

I robotaxi entreranno in produzione nel 2026, ha annunciato il fondatore di Tesla, con un prezzo iniziale sul mercato di 30 mila dollari.

Due i modelli presentati: Ys e Cybercab, da cui prenderà vita una vera e propria flotta Tesla.

Qualche curiosità tecnica

Si tratta di una macchina davvero avveniristica, inutile definirla ancora con il termine automobile, perché siamo di fronte a qualcos’altro. Una macchina intelligente, connessa e in grado di fare tutto da sola, o quasi.

Il proprietario potrà “chiamarla” semplicemente utilizzando un’apposita applicazione sul proprio smartphone. Le porte si aprono ad ala di farfalla, non ci sono i tradizionali volanti e o classici pedali per “guidare” il mezzo, perché tutto è automatizzato.

Una macchina che si guida da sola, sa perfettamente come muoversi nel traffico, dove parcheggiare, dove lasciarci e dove venirci a riprendere, chi un tempo stava alla guida ora è solo un passeggero, che si è liberato dello stress del traffico e può impiegare il tempo del viaggio per fare quello che vuole: dormire, pensare, lavorare, leggere un libro, guardare un video, informarsi.

Musk ha detto: “La macchina a guida completamente robotizzata è anche dieci volte più sicura di una normale. Non si stanca, non guarda il cellulare. Poi è stata allenata con i dati di più di un milione di macchine: è preparata per situazioni che non vi sognate nemmeno. L’autonomia vi restituisce il tempo. Non dovrete più guidare per spostarvi. La vostra macchina diventerà un comodo salottino, in cui potrete dormire, lavorare, bere un drink: vivere”.

Il Robovan e gli Optimus di Tesla

Una macchina e un servizio (si può anche acquistare e poi offrire a noleggio) che fa fare un passo in avanti deciso alla mobilità privata autonoma, in diretta concorrenza con servizi già affermati come Waymo di Alphabet e Cruise di General Motors, senza dimenticare le classiche app di ride sharing, tra cui i celebri Uber o Lyft.

Insieme al cybercab, è stato presentato anche il robovan di Tesla, veicolo più grande per il trasporto di passeggeri e merci, ovviamente sempre a guida completamente autonoma.

Spazio anche all’ultima versione di robot Optimus di Tesla, che certamente hanno esaltato l’esperienza del pubblico, che ha avuto modo di interagire direttamente con queste macchine, in grado ormai di ballare, distribuire gadget dell’evento, offrire da bere e giocare perfino a morra cinese.

