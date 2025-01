Una camminata in collina, sempre più sicuro il robot Optimus

Il robot umanoide di Tesla fa di nuovo parlare di sé. Un nuovo video condiviso da Elon Musk su X mostra Optimus mentre scala colline e supera ostacoli in modo autonomo. Questa abilità è resa possibile da un preciso controllo degli arti elettrici, gestito da una rete neurale che elabora le informazioni in pochi millisecondi.

Da notare che il robot riesce a compiere queste azioni senza l’ausilio della vista, affidandosi esclusivamente ai sensori integrati.

Un terreno sicuramente accidentato, dove anche un essere umano avrebbe difficoltà a muoversi e che invece il robot affronta con sufficiente sicurezza, a dimostrazione della sofisticatezza dei sistemi software, elettrici ed elettronici di cui è dotata la macchina.

Il team di sviluppo non si limita a questi risultati. Sono in corso progetti per integrare sistemi di visione in Optimus, migliorando ulteriormente le sue performance. Tra gli obiettivi ci sono: un’andatura più fluida su terreni irregolari, una maggiore reattività ai comandi e la capacità di rialzarsi in caso di caduta.

Entro il 2025, Tesla prevede di avere oltre mille robot operativi nelle proprie fabbriche, contribuendo in modo significativo alla crescita dell’azienda.

Caratteristiche di Optimus, il pacchetto software completo nel 2026

I costi di produzione sono stimati in circa 10.000 dollari per unità, con un prezzo di vendita previsto di 20.000 dollari. Considerando un mercato potenziale di un miliardo di robot all’anno, anche con una quota di mercato del 10%, Tesla si aspetta di ottenere notevoli profitti.

Al netto di qualche trucco (come nel giorno dell’evento Tesla ‘We Robot’ di Los Angeles, quando i robot Optimus si sono esibiti, ma pilotati da remoto, non in maniera autonoma), Optimus ha già dimostrato di essere in grado di svolgere compiti in modo autonomo e di manipolare oggetti con destrezza. Tesla prevede che il pacchetto software completo sarà pronto entro il 2026, aprendo la strada a una diffusione su larga scala.

Optimus non è solo un insieme di componenti tecnologiche avanzate, ma è progettato per essere un assistente pratico e intelligente. Con un peso di soli 56 chilogrammi e un’altezza di 1,73 metri, il robot ha un aspetto umanoide che facilita l’interazione. La sua batteria da 2,3 kWh garantisce un’autonomia prolungata, mentre i 40 attuatori elettromeccanici gli consentono un ampio range di movimento.

Grazie alla sua capacità di muoversi a 8 km/h e di trasportare fino a 20,4 chilogrammi, Optimus è adatto a una vasta gamma di applicazioni. Le telecamere integrate nel “viso” del robot gli permettono di riconoscere oggetti e di orientarsi nello spazio.

