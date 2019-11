Valve ha annunciato ufficialmente Half-Life: Alyx

Dopo 12 anni di attesa e speranze ridotte al lumicino, Valve ha annunciato Half-Life: Alyx, nuovo capitolo della sua famosa serie.

A conferma delle voci di corridoio degli ultimi giorni, Alyx sarà però un capitolo in realtà virtuale, descritto dalla società come “il suo gioco VR di punta”.

Anche se la notizia sembra arrivare a sorpresa, Valve aveva menzionato apertamente la possibilità dell’esperimento. Nel 2015, un programmatore aveva dichiarato a Kotaku che lo studio stava valutando l’adattabilità della sua serie di punta alla VR.

Lo stesso Gabe Newell, direttore di Valve, aveva annunciato nel corso di una conferenza stampa un “importante gioco VR” per il 2019.11.19

Per ora non sono noti molti dettagli. Il titolo è descritto come “un’esperienza VR narrativa per giocatore singolo, in cui il giocatore interpreta Alyx Vance nel ventennio intercorso tra Half-Life 1 e 2”.

Valve ha preannunciato la presentazione completa di Half-Life: Alyx per le 18:00 PT del 21 novembre (corrispondenti alle 3:00 del 22 novembre in orario italiano):