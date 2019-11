Una giornata alla Fastweb Digital Academy (Video reportage)

Una giornata alla Fastweb Digital Academy, in via Bergognone 34 a Milano. Cosa è, come funziona, com’è nata, a chi si rivoge e come ci si iscrive. Tutto quello che c’è da sapere. Lo abbiamo chiesto ad Anna Lo Iacono, Senior Manager of Corporate Social Responsability di Fastweb e con Sergio Scalpelli, Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali.