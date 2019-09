Dal 21 settembre al 26 ottobre prossimi, sei puntate per scoprire altrettanti luoghi e personaggi storici di grande importanza: da Gerusalemme e Gesù Cristo a Tommaso da Lampedusa, da Leonardo da Vinci a Ben Hur.

Riparte su Rai Uno, canale 101 HD della piattaforma satellitare gratuita tivùsat, una nuova stagione di “Ulisse – Il piacere della scoperta”. Il celebre programma di divulgazione televisiva, condotto da Alberto Angela e dedicato alla storia, alla scienza all’arte e alla cultura, torna in onda con una nuova appassionante serie di luoghi, meraviglie e curiosità da scoprire.

Sei imperdibili puntate, che andranno in onda dal 21 settembre al 26 ottobre 2019, all’insegna della curiosità, della scoperta e della conoscenza. Il conduttore in esterna svilupperà, come di consueto, un racconto storico, archeologico, divulgativo alla scoperta dei più prestigiosi luoghi della cultura e dei ritratti dei personaggi che hanno segnato la storia.

Nella prima puntata, Angela ci condurrà nella Gerusalemme dei tempi in cui visse Gesù, in un viaggio di grande impatto emotivo che, partendo dai Vangeli, ricostruirà la Città Santa come viene rappresentata nelle sacre scritture e approfondirà i personaggi storici che accompagnano la storia di Gesù.

Gli altri appuntamenti saranno invece dedicati ad alcune delle figure storiche più affascinanti: dal genio italiano Leonardo Da Vinci, in occasione dei 500 anni dalla morte, alla regina Maria Antonietta nella Francia della Rivoluzione; dallo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore di uno dei più grandi romanzi italiani del ‘900, Il Gattopardo, al personaggio cinematografico di Ben Hur.

Ad accompagnare il conduttore, in questo lungo viaggio, si saranno, come sempre, alcuni dei più importanti protagonisti ed esperti della scena culturale e artistica italiana, tra cui l’immancabile presenza di Gigi Proietti.

Il programma sarà completato da una serie di mini servizi di approfondimento sui luoghi e i personaggi incontrati in ogni puntata.