UEFA Nations League, su Rai 1 le partite dell’Italia nel nuovo torneo internazionale

A partire dal 7 settembre 2018, la Rai seguirà tutte le gare della UEFA Nations League, con la nazionale azzurra protagonista nella nuova competizione che vedrà sfidarsi 55 nazionali.

Le nazionali UEFA che partecipano al torneo e sono suddivise in base al ranking in 4 leghe (A, B, C e D) da 12 squadre ciascuna, a loro volta divise in 4 gironi da 3 squadre. La Lega A ospita tra le altre la nazionale azzurra, che nel proprio girone di qualificazione (gruppo 3) deve vedersela con i campioni d’Europa del Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Polonia di Robert Lewandowski.

Tutte le partite della UEFA Nations League saranno trasmesse in tv sulla Rai, in diretta in prime time (a partire dalle ore 20:45) su Rai 1 (canale 101 HD di tivùsat).

Nella Lega A le 4 nazionali vincitrici dei rispettivi gironi si qualificano direttamente per le UEFA Nations League Finals e si sfideranno nelle fasi finali a giugno 2019 per vincere la prima edizione della competizione, mentre le ultime classificate retrocedono in Lega B per l’edizione 2020.

Ecco il calendario delle partite che l’Italia disputerà nella prima fase della competizione:

Giornata 1 – Italia-Polonia (venerdì 7 settembre 2018)

Giornata 2 – Portogallo-Italia (lunedì 10 settembre 2018)

Giornata 3 – Polonia-Italia (domenica 14 ottobre 2018)

Giornata 4 – Italia-Portogallo (sabato 17 novembre 2018)

Per la fase conclusiva della competizione bisognerà invece attendere il 5-6 giugno per le semifinali e il 9 giugno per le finali. Qui il calendario completo degli appuntamenti.

