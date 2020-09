UEFA Nations League 2020/21: su tivùsat tutte le partite dell’Italia in HD

Partita la seconda edizione del nuovo torneo UEFA per nazionali (la prima è stata vinta dal Portogallo), con la fase a leghe, che si giocherà a settembre, ottobre e novembre 2020.

Seguiranno la fase finale e gli spareggi retrocessione.

L’Italia ha già giocato con la Bosnia-Erxegovina (1-1) e l’Olanda (vittoria per 1-0, grazie al goal di Nicolò Barella), l’11 ottobre prossimo sarà la volta dell’incontro con la Polonia, mentre il 14 ottobre si giocherà il match di ritorno con l’Olanda, quindi il 15 novembre con la Polonia e il 18 novembre con la Bosnia-Erzegovina.

Tutte le partite degli azzurri saranno trasmesse da Rai Uno HD canale 101 di tivùsat e 501 del digitale terrestre.

Altre gare saranno trasmesse in chiaro su Italia Uno e sul 20 sempre in tecnologia HD.

La nostra nazionale si trova nel Gruppo 1 della Lega A.

Le 55 federazioni sono state suddivise in quattro leghe (posizioni 1–16 in Lega A, 17–32 in Lega B, 33-48 in Lega C, 49–55 in Lega D), in base alla posizione nella lista di accesso alla UEFA Nations League 2020/21, basata sulla classifica finale delle squadre in UEFA Nations League 2018/19 dopo le promozioni e le retrocessioni.

In ogni lega, le squadre sono state suddivise in due fasce (Lega D) o quattro fasce (Leghe A, B e C), sempre in base alla lista di accesso.