Fabrizio Lega (tivù): “Siamo il primo operatore TV free-to-view a supportare un dispositivo basato su DVB-CI Plus 2”, per un'esperienza TV arricchita, semplice e unificata.

Un’offerta televisiva più facile da navigare e allo stesso tempo anche più sicura, con una migliore protezione dei contenuti programmati, queste le funzionalità della nuova versione di TV-Stick, il device presentato da SmartDTV Globale e Tivù al 17 ° Forum Europeo Digitale di Lucca.

Si tratta di una tecnologia avanzata che si affida alle specifiche DVB-CI Plus 2.0, in grado di decodificare perfettamente i canali della piattaforma satellitare gratuita tivùsat.

TV-Stick integra sia lo standard di protezione dei contenuti Nagra, sia la funzionalità direct-to-TV per l’accesso facilitato agli stessi.

“Insieme a tivù crediamo che DVB-CI Plus 2.0 possa fornire un’esperienza TV arricchita semplice e unificata che ci si aspetta oggi da qualsiasi utente finale”, ha spiegato in una nota Erik Gazzoni, TV-Stick Product Manager presso SmarDTV Global.

“Siamo il primo operatore TV free-to-view a supportare un dispositivo basato su DVB-CI Plus 2.0. Questo TV-Stick, anche se è ancora un Proof of Concept, unisce l’usabilità dei servizi interattivi e l’esperienza di trasmissione aumentando l’esperienza d’uso della TV sempre senza alcun canone di abbonamento per i telespettatori di tivùsat”, ha dichiarato Fabrizio Lega, CTO di tivù.

In questo modo, è spiegato in una nota diffusa da tivù: “Con la nuova versione CI Plus Specification V2.0, il settore sta passando da una vecchia tecnologia parallela (PCMCIA) a un’interfaccia seriale disponibile per tutti i dispositivi (USB). Questa evoluzione standard del modulo di accesso condizionale diventa una soluzione diretta alla TV facile e sicura”.

Con l’acronimo inglese PCMCIA, si intende “Personal Computer Memory Card International Association”, cioè l’organizzazione che ha sviluppato lo standard d’interfaccia elettronica, ideato nel 1990 e molto diffuso nel mondo, destinato a computer portatili, o altri tipi di dispositivi elettronici portatili, e accessibile dall’esterno.

Lo standard DVB CI Plus 2.0 è stato recentemente introdotto nell’UHD Book, il libro italiano delle specifiche e delle linee guida per lo sviluppo dei dispositivi riceventi per il digitale terrestre, satellitare e broadband.