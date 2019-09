Da qualche ora sta circolando in rete la notizia falsa di una grande svendita di smartphone di un noto brand internazionale, a causa di un incendio nei magazzini di un grande rivenditore nazionale. Prezzo base 2 euro, praticamente regalati. Ovviamente, si tratta di una truffa online e del caso si sta occupando Optime, l’Osservatorio per la Tutela del Mercato dell’Elettronica in Italia.

Come spiega in una nota la Federazione, che ha come missione principale la tutela della leale concorrenza tra imprese operanti nel settore dell’elettronica di consumo in Italia: “La truffa è stata ben architettata, infatti il link presente sui social network rimanda a un sito in tutto e per tutto uguale a quello della più famosa agenzia di stampa italiana che riporta la notizia, molto ben scritta e strutturata, all’interno della quale si spiega nel dettaglio il motivo di tale svendita, con tanto di dichiarazioni del management della società”.

All’interno dell’articolo bufala sono riportati e ben evidenziati più collegamenti alla pagina da cui è possibile acquistare lo smartphone a 2 euro. Ben fatto anche il finto sito ecommerce del brand che reclama la svendita.

“È sempre necessario prestare la massima attenzione a tutti i dettagli”, ha sottolineato Optime, perché già osservando l’URL della pagina si può capire che c’è qualcosa che non va e d’altronde, “la somiglianza con siti realmente esistenti è una delle metodologie più utilizzare per catturare la fiducia di potenziali acquirenti”.

Il decalogo Optime per fare acquisti online in tutta sicurezza:

1. Verifica che siano correttamente riportati i dati della società titolare della attività commerciale (Nome della Società, Numero di Partita IVA, Numero di registrazione al REA e Sede);

2. Controlla sempre il metodo di pagamento: se sul sito sono stati inseriti i loghi delle principali carte di credito ma poi puoi comprare solo tramite bonifico bancario, questo è certamente un campanello d’allarme;

3. Presta attenzione alla scontistica: se c’è una differenza enorme (magari di 3 o 4 volte) tra il prezzo di partenza ed il prezzo al quale viene venduto il prodotto ci può essere qualcosa che non va;

4. Non fidarti mai al 100% delle recensioni: soprattutto quando sono positive. Cerca di capire se l’utente che ha dato 5 Stelle sia una persona reale e verifica l’eventuale esistenza di sue recensioni su altri venditori;

5. Controlla che le modalità di recesso e ripensamento, così come le condizioni per la garanzia, siano chiare e inequivocabili;

6. In relazione all’acquisto di materiale elettronico, bada che sia specificato che hai diritto al ritiro del tuo vecchio apparecchio (in ragione del principio Uno-contro-Uno sui RAEE di ogni dimensione) senza costi aggiuntivi;

7. L’etichetta energetica per alcuni prodotti, come televisori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e aspirapolvere è obbligatoria. Questa indicazione non è invece richiesta per alcune tipologie di prodotti più piccoli, come ad esempio smartphone, tablet, PC e rasoi elettrici;

8. Dal 1° Ottobre 2017, per legge, ogni televisore deve disporre dello standard tecnico T2 con HEVC. Qualora non fosse specificato, ci troviamo in presenza di un prodotto molto probabilmente non a norma;

9. Diffida se ti vengono proposti accordi “strani” o formule di marketing piramidali per le quali, a fronte di acquisti di persone da te coinvolte otterrai un bonus, o addirittura un guadagno. Il meccanismo “invita un amico” è, di per sé, legittimo ma spesso non sono chiare le modalità e ci possono essere problemi;

10. Un campanello d’allarme piuttosto evidente sono le somiglianze, nel nome e nella grafica, con società molto note. Diffida: sono studiate appositamente per sembrare un Brand ben conosciuto e carpire la tua fiducia.