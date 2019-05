Complessivamente 1 milione 71 mila spettatori medi per l’ultimo episodio della serie in esclusiva su Sky in contemporanea con gli USA. In arrivo altre grandi serie tv su Sky: da “Chernobyl” a “Big Little Lies”, da “Catherine the Great” a “1994”.

Record assoluto per l’episodio finale de “Il Trono di Spade” su Sky: l’ultimo episodio della serie cult HBO, trasmesso in versione originale sottotitolata in contemporanea con gli Stati Uniti alle 3 nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio su Sky Atlantic, riproposto in serata sullo stesso canale e disponibile on demand, stato visto nel complesso da oltre 1 milione 71 mila spettatori medi, in crescita del +23% rispetto al finale della settima stagione (che era stato visto in v.o. da 871 mila). Questo dato conferma “Il Trono di Spade” come la serie di acquisizione pi vista di sempre su Sky, al terzo posto assoluto dopo le serie originali Sky “Gomorra – La serie” e “The Young Pope”.

La stagione finale, nella sua versione originale sottotitolata, chiude quindi con una media di 902 mila spettatori nel primo giorno di messa in onda, in crescita del +53% rispetto alla media della 7 stagione (590 mila).

Ieri, il solo passaggio alle 3 di notte (dato Auditel, Live+Vosdal) stato seguito da 569 mila spettatori medi con una share del 30%. Di questi, ben 115 mila spettatori medi (dato Auditel, Live) lo hanno seguito “in diretta” portando Sky Atlantic ad essere a quell’ora il 1 canale nazionale sul totale individui con l’8% di share live, il 1 canale nazionale tra il pubblico 15-54 anni (12,1% di share live) e il canale pi visto della piattaforma.

Complessivamente, sono circa 2 milioni 100 mila gli spettatori medi (in crescita del +30% rispetto alla scorsa stagione) che hanno seguito l’intera stagione finale in versione originale e doppiata nei sette giorni. Di questi, la maggior parte (circa il 70%) ha scelto di vederlo in versione originale, una quota superiore rispetto a quella registrata nella precedente stagione (60%).

Successo in Italia anche sui social con 170.200 interazioni complessive nell’intera giornata dell’episodio finale e un totale superiore a 1 milione 200 mila interazioni per l’intera stagione finale (dal 14 aprile al 20 maggio, fonte Nielsen Social).

Ma l’onda lunga de Il Trono di Spade non si esaurisce a maggio. Il 3 giugno, infatti, in esclusiva per l’Italia, Sky Atlantic manderà in onda Game of Thrones: The Last Watch (disponibile anche in streaming su NOW TV), un documentario di due ore sul dietro le quinte dell’ottava stagione del cult HBO. Molto più di un documentario sul making of, Game of Thrones: The Last Watch il racconto divertente e commovente insieme su cosa ha comportato dover creare da zero un intero mondo, per poi dovergli dire addio per sempre.

Dal 10 giugno arriva anche Chernobyl. Sono passati 33 anni dalla pi grande catastrofe nucleare della storia, avvenuta il 26 aprile 1986, ed a questa indimenticata tragedia che prende le mosse Chernobyl, la nuova serie originale Sky e HBO in cinque episodi in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

Dopo lo scioccante finale della prima stagione, inoltre, dal 18 giugno torna con i nuovi episodi la seconda stagione di Big Little Lies, una delle serie TV femminili pi acclamate, tratta dal romanzo di Liane Moriarty “Piccole grandi bugie”. I nuovi episodi vedono Meryl Streep new-entry in un cast già ffollatissimo di star di primissimo piano.

A luglio rivedremo su Sky anche Riviera, la produzione originale Sky con Julia Stiles e la new-entry nel cast Poppy Delevingne. Feste da sogno, sfarzo estremo e i paesaggi della Costa Azzurra tornano a fare da scintillante cornice agli inganni, ai tradimenti e ai crimini dei personaggi della produzione originale Sky. Nei prossimi mesi arriverà anche Catherine The Great, un’altra grande produzione Sky e HBO sulla vita di Caterina II di Russia, interpretata dal Premio Oscar Helen Mirren. Grande attesa anche per 1994, il terzo e ultimo capitolo della trilogia sugli anni che a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica hanno cambiato il Paese e per Watchmen, che si candida già ora a diventare il prossimo gioiello della corona di HBO. Nei prossimi mesi su Sky Atlantic anche The Loudest voice, sulla vita del fondatore di Fox News Roger Ailes, con uno straordinario Russel Crowe e tantissime altre produzioni di primissimo liv