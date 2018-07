30 anni di presenza in Brasile e una grande esperienza maturata nel mercato dei Service Provider locale, italtel è stata premiata per la capacità di evolvere verso nuovi servizi e tecnologie, tra cui le soluzioni di Optical Networking e Evolved Packet Core.

Nuovo riconoscimento per Italtel Exprivia, stavolta in Brasile, con il Technical Readiness Brazil Award assegnato in occasione del Technology Leadership Council. Italtel Exprivia, nuovo attore nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni e servizi innovativi per la trasformazione digitale, ha ottenuto il premio per la forte presenza maturata nel mercato brasiliano dei service provider e la capacità di evolvere verso nuovi servizi e tecnologie, tra cui le soluzioni di Cisco di Optical Networking e Evolved Packet Core [PCRF, EPC].

Determinanti, ai fini della valutazione, sono state anche le iniziative intraprese da Italtel Brasile per sviluppare il segmento enterprise, tra cui la creazione di una business unit dedicata alla digital security.

“Il premio Technical Readiness Award è importante per noi perchè riconosce gli sforzi che abbiamo fatto per ampliare la presenza nel mercato dei Service Provider e per collaborare con Cisco su nuove tecnologie e soluzioni”, ha commentato Tiago Ferreira, Head of Operations di Italtel Brazil.

“E’ anche una dimostrazione di quanto fatto per sviluppare la nostra presenza nel mercato Enterprise brasiliano e prepararci sulle nuove tecnologie in questo paese”.

Il Technology Leadership Council di Cisco è un incontro che richiama executive di diversi settori di business per mettere a confronto le diverse visioni circa l’evoluzione delle tecnologie e le soluzioni innovative. Durante l’evento Cisco assegna premi speciali ai partner che si sono distinti per il contributo allo sviluppo delle industry.

Italtel opera in Brasile da oltre 30 anni e tra i suoi clienti annovera i principali operatori brasiliani, numerosi operatori globali e molte delle maggiori imprese del paese.