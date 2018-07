Tour De France 2018: ecco come e dove seguire le tappe in tv

Il Giro di Francia in tv: ecco come e dove seguire l’edizione 105 del Grande Boucle, una corsa su 21 tappe per 3329 km da seguire sulla piattaforma satellitare gratuita tivùsat ai canali Rai 3 e Rai Sport HD.

Partita l’edizione 2018 del celebre Tour De France, la numero 105 della storia del Grande Boucle.

Una corsa su 21 tappe per 3.329 km, tra le più famose al mondo insieme al Giro d’Italia, che si preannuncia varia nel percorso e altamente spettacolare: dalle rive del mare della Vandea (nel corso della prima tappa), con tratti sterrati e più ampi di pavé (come quello che porterà a Roubaix nella nona tappa), verso pianure, colline e le temute montagne (dalle Alpi ai Pirenei), tra cui la vetta simbolo del ciclismo dell’Alpe d’Huez, e il culmine della 17esima tappa, con una salita lunga ben 16 km che prevede una pendenza massima dell’8,7%.

Per seguire il Tour de France in tv basta sintonizzarsi sui canali Rai: tutte le fasi live ed in esclusiva saranno in diretta solo su Rai 3 (canel 103 HD di tivùsat, che seguirà ogni tappa dalle ore 15.10 alle ore 18.00) e Rai Sport+ HD (canale 21 di tivùsat, che trasmetterà i primi chilometri di ogni tappa dalle ore 13.45 alle 15.10).

Tra i protagonisti più attesi ci saranno sicuramente Chris Froome, campione in carica alla ricerca del quinto successo, ma anche Vincenzo Nibali, grande speranza italiana per la maglia gialla. Tra gli altri ci sarà anche Nairo Quintana, il colombiano sempre ai vertici delle classifiche professionisti.

Occhio però anche alle possibili sorprese come Romain Bardet, Tibot Pinot, Richie Porte o Alejandro Valverde.

Partita il 7 luglio, la Grande Boucle proseguirà ogni giorno (esclusi lunedì 16 e 23 luglio) fino a domenica 29 luglio, data di arrivo del Tour a Parigi.