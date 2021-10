Se all’inizio fu il Maestro Manzi a portare la scuola nelle case degli italiani, oggi nell’era più tecnologica della storia, Rai Cultura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione – nell’ambito del progetto Rai-Ministero #lascuolanonsiferma – propone attraverso il programma #maestri una nuova offerta didattica: arte, matematica, scienza, fisica, letteratura, educazione civica, storia, filosofia… ma anche informatica, cucina, teatro, cinema, musica e tanto altro.

Visto il successo ottenuto dalle prime due edizioni del programma, torna il nuovo appuntamento con “#maestri” il cui spirito è animato dalla convinzione che il sapere è strumento indispensabile per comprendere i temi e le urgenze che attraversano la contemporaneità. Negli appuntamenti quotidiani di #maestri, accademici e grandi divulgatori portano la scuola a casa degli italiani con brevi lezioni rivolte a tutti gli studenti. Scopriamo tutto sulla terza stagione del programma.

Conduttore del programma

In studio ci sarà sempre Edoardo Camurri a condurre il programma, accompagnato in ogni puntata da protagonisti della cultura, grandi divulgatori scientifici e accademici di tutte le discipline scolastiche. Così, i maestri e le maestre del programma portano la scuola a casa, con due lezioni ogni giorno sugli argomenti specifici inerenti alla disciplina della puntata.

Il programma è di Edoardo Camurri, Michele De Mieri, Alessandro Garramone, Tiziano Bonini e Luca Cambi. Il coordinamento editoriale è di Anna Lisa Guglielmi, a cura di Arianna Ciulla. Il produttore esecutivo è Sara Mariani, mentre alla regia troviamo Claudio Del Signore.

#maestri: di cosa trattano le nuove puntate

Torna dunque in tv #maestri 3, con un format che riprende quello delle edizioni precedenti. In questa terza stagione, infatti, ci saranno due lezioni per puntata rivolte agli studenti degli istituti superiori e a tutti gli spettatori che pensano, insieme a Gianni Rodari, che “Quel che non si sa è sempre più importante di quel che si sa già”. Il conduttore, grazie al contributo di donne e uomini protagonisti della cultura italiana, proporrà 110 lezioni su temi scolastici, che saranno approfondite in studio da una conversazione tenuta dai maestri.

Il programma della prima settimana

Di seguito il programma dettagliato, giornata per giornata, delle lezioni della prima settimana.

Dopo la 1° Lezione, avvenuta ieri martedì 05 ottobre, seguono:

2° Lezione, mercoledì 06 ottobre

Anna Meldolesi , giornalista scientifica e ricercatrice , racconta ” i traguardi già raggiunti dalla tecnologia di editing genetico chiamata Crispr-Cas9“, che consente un’estrema precisione nella modifica del codice genetico.

, , racconta ” i traguardi già raggiunti dalla tecnologia di editing genetico chiamata Crispr-Cas9“, che consente un’estrema precisione nella modifica del codice genetico. Alberto Mattioli, giornalista culturale e critico musicale de La Stampa, spiegherà chi è Giuseppe Verdi, il musicista che con le sue opere ha raccontato l’Italia e gli italiani, l’artista che ci ha dato storie e arie in cui specchiarci. Un genio che ha contribuito in maniera determinante a costruire un’identità italiana.

3° Lezione, giovedì 07 ottobre

Claudio Strinati , storico dell’arte , divulgatore e curatore di mostre. Per molti anni è stato il sovrintendente del polo museale romano. Racconterà chi sono i falsari nella storia dell’arte, quanti falsi ci sono in giro nelle collezioni dei musei e per quali motivazioni agisce un falsario. Forse alla fine scopriremo anche un ruolo positivo del falsario e delle copie.

, , divulgatore e curatore di mostre. Per molti anni è stato il sovrintendente del polo museale romano. Racconterà chi sono i falsari nella storia dell’arte, quanti falsi ci sono in giro nelle collezioni dei musei e per quali motivazioni agisce un falsario. Forse alla fine scopriremo anche un ruolo positivo del falsario e delle copie. Donatella Di Cesare, filosofa,insegna Filosofia teoretica alla Sapienza Università di Roma. Spiegherà cosa intendiamo quando parliamo di negazionismo e come la Storia possa diventare terreno di scontro subdolo.

4° Lezione, venerdì 08 ottobre

Maria Giuseppina Muzzarelli , storica ,insegna Storia Medievale e Storia della Moda all’Università di Bologna. Ci guiderà in un viaggio sul significato dell’abbigliamento : “Gli abiti parlano. Sempre. Parlano di chi siamo e di chi vogliamo sembrare. Un vestito può essere come una lavagna su cui possiamo scrivere e disegnare, parole e segni, per raccontare parte della nostra storia.” La storia della moda è il racconto di questi segni diffusi in quadri, film e libri. Dal medioevo in cui tutto comincia al recente vestito manifesto della deputata americana Alexandra Ocasio-Cortez.

, ,insegna Storia Medievale e Storia della Moda all’Università di Bologna. Ci guiderà in un viaggio sul significato dell’abbigliamento “Gli abiti parlano. Sempre. Parlano di chi siamo e di chi vogliamo sembrare. Un vestito può essere come una lavagna su cui possiamo scrivere e disegnare, parole e segni, per raccontare parte della nostra storia.” La storia della moda è il racconto di questi segni diffusi in quadri, film e libri. Dal medioevo in cui tutto comincia al recente vestito manifesto della deputata americana Alexandra Ocasio-Cortez. Fulvio Ricci, fisico, insegna Fisica Generale alla Sapienza Università di Roma. Spiegherà che cosa sono le onde gravitazionali e in che modo il loro studio potrà svelarci alcuni misteri dell’universo, come l’esplosione delle supernove e che cosa avvenne nei primi istanti dopo il Big Bang.

Dove e quando vedere la nuova stagione di #maestri

Riparte dunque la terza stagione di #maestri, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle ore 15.25 su Rai3 e alle ore 17.50 su Rai Storia. Entrambi i canali Rai sono disponibili in HD su tivùsat, al canale 103 e al canale 123. Sono 110 in totale le lezioni della nuova stagione di 'Maestri', suddivise in 55 puntate che proseguiranno sino al 20 dicembre: un mosaico didattico senza precedenti pensato e realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.