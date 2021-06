La piattaforma satellitare gratuita in tour per le città italiane per raccontare, spiegare e illustrare le tante novità legate al passaggio alla tecnologia televisiva che permetterà la visione dei canali in chiaro in alta definizione.

Comincia da Milano, nella centrale Piazza Argentina per il primo week end di giugno la Campagna informativa di Tivùsat, composta da tre successivi eventi cittadini per descrivere il passaggio alla tecnologia DVB-S2 per la visione dei canali in chiaro in alta definizione, sulla piattaforma satellitare tivùsat e contestuale spegnimento della trasmissione dei canali in SD.

Dall’11 al 13 giugno, sarà la volta di Genova, in Piazza De Ferrari, per poi concludersi a Piazza Garibaldi, a Napoli dal 18 al 20 giugno prossimi.

Sulle strade centrali delle città verranno installati 30 graffiti contenenti un codice QR che i cittadini potranno inquadrare e, rispondendo ad un semplice quiz online di tre domande, ricevere un codice sconto di 15 euro per l’acquisto del decoder, apparato con il quale continuare a vedere i canali sul satellite.

Ad accogliere in piazza il pubblico, ci saranno la mascotte “UGO”, il camaleonte simbolo di tivùsat insieme a tre hostess che indosseranno le maglie di calcio della nazionale dell’Italia in riferimento agli Europei 2021, visibili dall’11 giugno proprio su Rai 4K su satellite gratuito.

I cittadini, interagendo con il personale incaricato in modalità esclusivamente tecnologica, avranno così la possibilità di ricevere tutte le informazioni attinenti le innovative modalità da seguire per la visione dei canali tv via satellite.

I più piccoli inoltre, potranno giocare con UGO il camaleonte su un mini campo da calcio, appositamente allestito sulla piazza e sfidarlo ai calci di rigore.

I fortunati vincitori riceveranno in omaggio un fantastico gadget tivùsat e potranno usufruire del codice sconto.

Il 2021 è un anno ricco per gli utenti tivùsat, i quali avranno accesso con la massima qualità a eventi come le Olimpiadi di Tokio e gli Europei di calcio, visibili sempre in alta qualità HD o 4K.

Attenzione poi all’imminente switch off al nuovo digitale terrestre di seconda generazione (T2)! E’ previsto per il 2022 ma si comincia a settembre di quest’anno con i primi spegnimenti. Anche qui chi sceglierà tivùsat non si accorgerà del cambiamento.