E' il 55° canale in HD della piattaforma satellitare gratuita tivùsat. È accessibile da oggi al canale 127 la nuova versione in altissima definizione di Paramount Network, per tutti gli amanti di film e serie tv di qualità.

Si amplia l’offerta in alta definizione della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat. Da oggi sarà disponibile la versione in high definition (HD) di Paramount Network, il canale di cinema e serie tv già presente al canale 27 di tivùsat.

L’esperienza Paramount HD

“Siamo molto contenti di poter offrire al pubblico di Paramount Network la versione del canale anche in HD, vedere le storie in alta qualità accrescerà il valore del coinvolgimento del nostro pubblico e conferma come Paramount Network sia un brand chiave per il consolidamento del nostro business”, ha dichiarato in una nota Alberto Carrozzo, Country Manager ViacomCBS Italia.

“Da spettatrice e da Presidente di Tivu’, sono lieta della scelta di Paramount Network HD, una conferma della centralità che tivùsat ha assunto in questi anni, per la sua vasta offerta satellitare: unica, gratuita e di qualità”, ha affermato Beatrice Coletti, Presidente Tivùsat.

La campagna e lo special estivo

Paramount Network è il canale di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia, dedicato a tutti gli amanti di film e serie tv, grazie a serie originali e contenuti tratti anche dal celebre catalogo Paramount Pictures.

In questi giorni, l’emittente ha lanciato la campagna “House of Stars”, che rafforza il posizionamento del brand come casa delle grandi storie, delle star del cinema e delle serie di qualità.

La campagna, in onda tutta estate, anticiperà la settimana di programmazione special in arrivo sul canale dal 26 agosto.

La piattaforma tivùsat

In Italia, Paramount Network fa parte di ViacomCBS Networks Italia ed è visibile al 27 del digitale terrestre (DTT), al 27 di Tivusat anche in HD e sul 158 di Sky.

Oggi, quasi il 10% delle famiglie italiane riceve la tv via satellite grazie a Tivùsat, con oltre 3,7 milioni di smartcard attivate e 6 milioni di spettatori.

Tivùsat è l’unica piattaforma gratuita dove è possibile vedere più di 150 canali radio e TV, 55 dei quali in HD e 7 in 4K Ultra.