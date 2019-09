La miglior partita del mercoledì di Champions in esclusiva su Canale 5, gratuitamente via satellite e in HD solo su tivùsat. Il calendario delle dirette.

Dopo “Napoli-Liverpool”, primo match della Uefa Champions League 2019/20, Canale 5 (canale 105 HD di tivùsat) trasmetterà anche le altre partite delle squadre italiane inserite nei diversi Gruppi, sempre in diretta, in alta definizione e in esclusiva in chiaro.

Come annunciato sul sito web della piattaforma satellitare gratuita: “La miglior partita del mercoledì di Champions in esclusiva su Canale 5, gratuitamente via satellite solo su tivùsat”.

Ecco l’elenco completo, con relative date (fino a dicembre) delle partite di Champions League delle squadre italiane trasmesse in chiaro da Canale 5 HD:

JUVENTUS-BAYER LEVERKUSEN (2ª giornata Gruppo D): martedì 1° ottobre ore 21.00

MANCHESTER CITY-ATALANTA (3ª giornata Gruppo C): martedì 22 ottobre ore 21.00

BORUSSIA DORTMUND-INTER (4ª giornata Gruppo F): martedì 5 novembre ore 21.00

JUVENTUS-ATLETICO MADRID (5ª giornata Gruppo D): martedì 26 novembre ore 21