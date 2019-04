Grazie alle novità Discovery, da oggi sulla piattaforma satellitare gratuita sono disponibili più di 45 canali nazionali ed internazionali in HD e in 4K, sempre senza alcun abbonamento mensile.

Si va a completare l’offerta del Gruppo Discovery sulla piattaforma satellitare gratuita tivùsat, con i canali “Discovery Giallo”, “MotorTrend” e “Food Network”, tutti in alta definizione (HD).

È infatti di oggi l’annuncio del debutto in HD di “Food Network”, al tasto 53 del telecomando tivùsat, il canale di intrattenimento interamente dedicato al mondo del cibo e non solo, per tutti gli amanti del buon gusto, con la missione di condividere la passione e la gioia dello stare insieme a tavola.

Per gli utenti della piattaforma, sono inoltre disponibili anche le versioni HD di “Giallo” e “MotorTrend”, rispettivamente ai canali 38 e 56 di tivùsat, che andranno a sostituire le attuali versioni in definizione standard (Standard Definition o SD).

“Questi nuovi ingressi – si legge nel comunicato ufficiale – completano l’offerta di ben 10 canali gratuiti del gruppo Discovery Italia visibili su tivùsat, che già include Nove, K2 e Frisbee, i canali kids del gruppo ai canali 46 e 44 e le versioni +1 e in HD di Real Time e DMAX”.

Cresce ancora quindi l’offerta della piattaforma satellitare gratuita, che da oggi mette a disposizione del pubblico più di 45 canali nazionali ed internazionali in HD e in 4K, senza alcun abbonamento mensile.

Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato tivùsat (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13° Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM.