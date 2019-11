“Narcos” andrà in onda su Rai 4 (canale 10 di tivùsat, canale 21 del digitale terrestre), in prima visione assoluta in chiaro, a partire da sabato 16 novembre alle ore 21:10.

Arriva su Rai 4, in prima visione assoluta in chiaro, la prima stagione di “Narcos”, una delle serie tv prodotte da Netflix più apprezzate e celebrate al mondo negli ultimi anni.

Protagonista assoluto della prima stagione è Wagner Moura, che presta il volto al personaggio di Pablo Escobar. Al suo fianco gli attori Boyd Holbrook e Pedro Pascal, nei panni degli agenti speciali Steve Murphy e Javier Peña.

Completano il cast, tra gli altri interpreti, Paulina Gaitana (Tata Escobar), Maurice Compte (Horacio Carrillo), Luiz Guzman (Jose Rodriguez Gacha) e Juan Sebastian Calero (Navegante).

La regia della prima stagione di “Narcos” è firmata da José Padilha.

La serie ripercorre l’ascesa e la caduta dei grandi cartelli del narcotraffico sudamericano, partendo dall’iconica figura di Pablo Escobar. Racconta l’incredibile storia del più potente boss del traffico internazionale di droga degli anni Ottanta.

Dagli esordi come contrabbandiere dai quartieri popolari della sua Medellin, all’ascesa al potere come signore del più famigerato cartello della droga e vero e proprio terrorista, capace di tenere in scacco un intero Paese per difendere i suoi affari.