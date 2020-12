I TG regionali (TGR) saranno tutti visibili su tivùsat con un canale dedicato, a partire dal numero 301 riservato al TGR Valle d’Aosta fino al 323 riservato al TGR Sicilia. Sale a 180 il numero di canali disponibili sulla piattaforma satellitare gratuita (55 in HD e 7 in 4K).

Saranno 23 i nuovi canali accessibili da domani sulla piattaforma satellitare gratuita di tivùsat dedicati all’informazione, uno per ogni telegiornale regionale della Rai.

23 canali per 23 TGR

Dal 18 dicembre, come annunciato anche dalla Rai, i TG regionali (TGR) saranno tutti visibili su tivùsat con un canale dedicato, a partire dal numero 301 riservato al TGR Valle d’Aosta fino al 323 riservato al TGR Sicilia.

Come spiegato in una nota, l’offerta di informazione dei TG regionali: “Sarà presente dalle morning news di Buongiorno regione, in onda dalle 7.40 alle 8.00, dal lunedì al venerdì, alle due principali edizioni dei TG delle 14.00 e delle 19.30 fino ad arrivare al TG della notte delle 24.10”.

Da non dimenticare anche l’informazione dedicata alle minoranze linguistiche.

In questo modo aumenta ulteriormente il numero di canali visibili sulla piattaforma tivùsat, che raggiungono quota 180, tra canali tv e radio, di cui 55 in HD (contro i 9 del digitale terrestre) e 7 in 4K (nessuno sul digitale terrestre).

Tivùsat e il DVB-S2

Per accedere ai nuovi canali dedicati all’informazione regionale è necessario però dotarsi di un decoder satellitare HD o 4K, come richiesto dal passaggio al DV-S2 (Digital Video Broadcasting Satellite 2), il nuovo standard della televisione satellitare.

Dalla fine dell’anno, infatti, Rai, Mediaset, Discovery, Sky e molte altre emittenti trasmetteranno via satellite su tivùsat molti canali digitali solamente in alta qualità.

Non tutti però dovranno acquistare i nuovi dispositivi, perché molti utenti hanno già decoder HD che supportano il DVB-S2.

Per fare una prova basta verificare che si vedano i canali Rai Uno o Rai Tre in HD via satellite. Se il televisore si sintonizza senza problema su questi canali allora non c’è da fare niente.

Il Bonus TV

Tutti i decoder tivùsat, comunque, permettono l’accesso al Bonus TV, cioè l’agevolazione prevista dal Governo per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, tra cui il DVB-S2 e il DVB-T2 (il digitale terrestre di seconda generazione).

Il Bonus è del valore di 50 euro e ne possono fare richiesta le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro. La misura sarà valida fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate.