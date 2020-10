Nell’affare TikTok spunta l’offerta della società di investimento Centricus

Continua la telenovela di TikTok, l’app più redditizia e scaricata al mondo secondo gli ultimi dati diffusi da Sensor Tower, incagliata in una disputa che coinvolge i governi di Stati Uniti e Cina.

Per il Wall Street Journal, nell’affare TikTok-Oracle-Walmart, si è intromessa una terza società: la Centricus Asset Management con sede a Londra.

TikTok: terzo incomodo per Oracle

Secondo quanto emerge da una copia dell’offerta e documenti visionati dal quotidiano economico, la società di investimento londinese sta cercando di attirare l’attenzione di ByteDance, casa madre dell’app di video, con un’offerta alternativa sul lungo termine, mentre le trattative e i progetti con Oracle restano sospesi.

Centricus, spiega il WSJ, nelle ultime settimane ha rivisto più volte l’offerta a ByteDance dopo colloqui con l’amministratore delegato Zhang Yiming e i suoi consulenti, elaborando un piano di riserva, alternativo all’accordo con Oracle.

In base a quanto riferiscono le fonti, la loro offerta potrebbe essere considerata come un compromesso intermedio, che tutelerebbe il valore per gli investitori esistenti e soddisferebbe le preoccupazioni degli Stati Uniti che i dati di TikTok non siano in mani cinesi, impedendo anche l’acquisizione americana di una delle società tecnologiche di maggior successo della Cina. Al momento però, come dichiara il Wall Street Journal, le probabilità che Centricus abbia successo sono molto basse.

Centricus Asset Management

Centricus, fondata nel 2016, è una società di investimento e consulenza con sede a Londra gestita da ex dirigenti di Deutsche Bank, con circa 30 miliardi di dollari di asset in gestione.

La società ha rapporti con investitori in tutto il mondo, “ma non è chiaro – spiega il quotidiano finanziario – chi stia sostenendo la sua offerta su TikTok”. Per il WSJ “Centricus, sfruttando le sue connessioni in Cina, è andato direttamente dal signor Zhang a ByteDance con la sua offerta di 20 miliardi di dollari alla fine di agosto. Quella mossa ha aggirato il processo più formale che Oracle e Microsoft stavano perseguendo negli Stati Uniti“.

TikTok è l’app più redditizia al mondo

Nel frattempo i numeri registrati da TikTok nel terzo trimestre 2020 rappresentano un successo senza precedenti.

L’app, con i suoi due miliardi di download è diventata la più scaricata sia dal Play Store che dall’App Store.

Fonte: SesorTower

Il successo di TikTok però non è solo nei download. L’app, infatti, sembra essere la più redditizia al momento in tutto il mondo smartphone (videogiochi esclusi) nel trimestre in esame.

Osservando i dati infatti emerge che le entrate generate, che prendono in considerazione anche la versione cinese Douyin per dispositivi Apple, hanno visto un’impennata aumentando dell’800% rispetto al terzo trimestre 2019. Al secondo posto c’è YouTube con un aumento del 59%, seguita dalla app d’incontri Tinder (5%).