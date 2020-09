TikTok-Oracle, gli Usa vogliono l’algoritmo. Accordo ancora lontano

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di “non essere pronto a firmare” l’accordo presentato da Bytedance per trasferire la gestione delle operazioni statunitensi di TikTok a Oracle.

I punti da risolvere sono tanti, a partire dall’ultimo in ordine di arrivo. La società madre Bytedance ha ammesso che qualsiasi accordo raggiunto richiederà l’approvazione anche da parte di Pechino. Cosa che ha fatto infuriare il tycoon.

Ancora dubbi sull’accordo TikTok-Oracle

A Trump inoltre non piace che il ramo Usa di TikTok non sia venduto ad Oracle, e che la multinazionale abbia solo una quota di minoranza. Per gli Stati Uniti l’ipotesi della semplice partnership non va bene.

Questo scenario, lamentano i repubblicani, lascerebbe infatti l’algoritmo del social ancora nelle mani dei cinesi. Per questo la proposta di Bytedance non risolve i timori sulla sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump.

Attraverso una lettera, sei senatori repubblicani si sono lamentati con Trump che l’accordo non è sufficiente per alleviare le preoccupazioni sulla sicurezza, suggerendo che il presidente potrebbe bloccare il deal.

“Restiamo contrari a qualsiasi accordo che consenta a entità con sede o controllate in Cina di mantenere, controllare o modificare il codice o gli algoritmi che gestiscono qualsiasi versione di Tiktok con sede negli Stati Uniti”, ha affermato il senatore statunitense Marco Rubio.

Anche il segretario di Stato Mike Pompeo, secondo quanto riporta Bloomberg, avrebbe sollevato preoccupazioni sulla transazione.

Pompeo riterrebbe infatti che l’accordo, così come è strutturato, consentirebbe alla cinese ByteDance di aver accesso ai dati dei quasi 100 milioni di utenti americani di TikTok anche a operazione completata.

Trump ha dichiarato che sarà informato sui dettagli completi del piano oggi, per far si che il deal va in porto, vorrebbe vedere Oracle diventare un “partner tecnologico di fiducia” di TikTok. In caso contrario il presidente ha già affermato che se un accordo non verrà concordato questa settimana, TikTok potrebbe essere vietato di operare negli Stati Uniti già questa domenica.