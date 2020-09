TikTok, sede negli Usa e controllo dei dati a Oracle. I dettagli dell’accordo

Sull’affare TikTok-Oracle manca ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare in pochi giorni (il cui esito positivo non è affatto scontato). Per il momento però, trafilano nuovi dettagli sulle partnership che le due multinazionali hanno stipulato per scongiurare la messa al bando la popolare app di video da parte del Presidente americano Donald Trump.

TikTok diventerà una società indipendente

Secondo quanto riporta la Cgtn, network in lingua inglese della tv statale cinese Cctv, nell’accordo presentato ai funzionari statunitensi, TikTok diventerà una società indipendente, con il quartier generale negli Stati Uniti con la promessa della creazione di 20mila posti di lavoro.

ByteDance, che ha sede a Pechino e che controlla TikTok, rimarrà socio di maggioranza della nuova società Usa, mentre il partner ‘tecnologico’ Oracle avrà un ruolo di azionista di minoranza con il compito di processare i dati mondiali.

Tra le ipotesi, la Cgtn menziona poi quella di Walmart, che aveva lanciato un’offerta per TikTok con Microsoft, che potrebbe detenere un’altra quota di minoranza.

Tanti dubbi

Gli scenari restano molto incerti e il processo in corso di negoziazione potrebbe generare cambiamenti di dettagli specifici del piano. Terze parti, inoltre, fungeranno da amministratori indipendenti della nuova società e ByteDance continuerà ad avere però il controllo della app e i suoi algoritmi di base.

Nulla di scontato dunque, anche perché esponenti del partito Repubblicano, contestano pesantemente qualsiasi tipo di collaborazione che non porti alla completa esclusione dei partner cinesi da TikTok, in quanto ciò non sarebbe in linea con l’Ordine Esecutivo emesso dal Presidente.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e dell’ufficializzazione, visto che le autorità USA, incluso il Presidente Trump, non hanno ancora approvato formalmente l’accordo.