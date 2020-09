Molto probabilmente sarà Oracle a far rimanere TikTok negli Stati Uniti, anche se la Cina non ha confermato l'intesa. Pechino non vuole vendere gli algoritmi della popolare app di video, al momento considerati i migliori al mondo per efficienza di engagement.

Appare sempre più incerto il futuro di TikTok. ByteDance, società proprietaria della celebre app, ha respinto l’offerta di Microsoft per la vendita della piattaforma di condivisione video.

Lo ha dichiarato la stessa Microsoft in un comunicato ufficiale rilasciato ieri. “Siamo convinti che la nostra proposta sarebbe stata buona per gli utenti di TikTok, proteggendo gli interessi della sicurezza nazionale, si legge nel blog. Per fare ciò avremmo apportato modifiche significative per garantire un servizio in grado di soddisfare i più elevati standard di protezione, privacy, sicurezza online e lotta alla disinformazione”.

“Il comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti rivedrà in settimana l’offerta di Oracle su TikTok e presenterà delle raccomandazioni al riguardo a Donald Trump“, ha affermato il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, a Cnbc. “Abbiamo molta fiducia in Oracle”, aggiunge Mnuchin, mettendo in evidenza ogni accordo con TikTok deve assicurare la sicurezza dei dati.

La questione sugli algoritmi

La possibilità di una vendita degli asset Usa di TikTok (vale a dire l’algoritmo proprietario) a Oracle appare, però, fuori discussione: secondo fonti citate dall’emittente televisiva statale cinese China Global Television Network (Cgtn), TikTok non intende includere in un’eventuale vendita i preziosi algoritmi che hanno fatto la fortuna della app favorendo la fidelizzazione degli utenti.

Tempo fa l’app ha reso pubbliche alcune informazioni su come funziona il suo algoritmo di raccomandazione, cioè il sistema che propone agli utenti nuovi video mentre scorrono la schermata dell’app nella sezione “Per te”, dove sono mostrati i video pubblici.

Secondo gli esperti di settore come Eugene Wei, imprenditore e analista americano, all’inizio di agosto ha scritto sul suo blog personale: “Prima di TikTok, avrei detto che YouTube aveva il miglior algoritmo nel settore video, ma in confronto a quello di TikTok l’algoritmo di YouTube sembra rudimentale“.

Tiktok: i numeri social

Su TikTok in Europa ci sono oltre 100 milioni le persone attive ogni mese. Numeri impressionanti che fanno capire la portata economica e sociale di una app che non sta smettendo di crescere.

In Italia, dove il social è sbarcato a ottobre 2018, si pubblicano in media – secondo dati ufficiali della società – 236 video al minuto. Non ci sono invece dati ufficiali sul numero di utenti italiani: secondo le rilevazioni della società ComScore – che si riferiscono al periodo che va da settembre a novembre 2019 – ci sono 6,4 milioni di utenti unici. Sempre secondo dati non ufficiali, gli utenti mondiali mensili sarebbero 800 milioni, di cui 400 milioni in Cina.