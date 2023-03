TikTok, la lista dei Paesi dove l’app è stata bannata

L’audizione dell’amministratore delegato di TikTok Shou Zi Chew, alla Commissione Energia e Commercio della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti di ieri non è servita ad avvicinare le posizioni tra Usa e Cina. Semmai ha reso più nette le divisioni.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Pechino è fermamente contraria all’ipotesi avanzata dall’amministrazione Biden che chiede ai proprietari cinesi di TikTok vendere la loro quota nell’app. Non farlo – ha avvertito l’amministrazione – potrebbe tradursi in un divieto a livello nazionale negli Stati Uniti.

Intanto un numero crescente di paesi in Nord America, Europa e Asia-Pacifico ha vietato l’app e molti governi rimangono cauti sulla piattaforma e sui suoi legami con la Cina.

Ecco i Paesi in cui sono stati implementati divieti parziali o totali su TikTok:

Afghanistan

La leadership talebana dell’Afghanistan ha bandito TikTok e il gioco PUBG nel 2022 per proteggere i giovani da possibili ‘deviazioni’.

Belgio

Il Belgio ha temporaneamente bandito TikTok dai dispositivi di proprietà o pagati dal governo federale, citando preoccupazioni per la cybersecurity, la privacy e la disinformazione. Il primo ministro Alexander de Croo ha detto che il divieto di sei mesi si basava su avvertimenti dal servizio di sicurezza dello stato e dal suo centro per la cybersecurity.

Canada

Il Canada ha annunciato che i dispositivi emessi dal governo non devono utilizzare TikTok, in quanto presenta un rischio “inaccettabile” per la privacy e la sicurezza. In futuro, anche ai dipendenti verrà impedito di scaricare l’applicazione.

Danimarca

Il ministero della difesa della Danimarca ha vietato ai propri dipendenti di avere TikTok sui loro telefoni di lavoro, ordinando al personale che l’ha installato di rimuovere l’applicazione dai dispositivi il prima possibile. Il ministero ha detto che le ragioni del divieto includono “pesanti considerazioni di sicurezza” e “un’utilità limitata nell’ambito lavorativo”.

Unione europea

Il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio dell’UE, le tre principali istituzioni dei 27 membri del blocco, hanno imposto il divieto di TikTok sui dispositivi del personale. In base al divieto del Parlamento europeo, entrato in vigore lunedì, i legislatori e il personale sono stati anche invitati a rimuovere l’applicazione TikTok dai loro dispositivi personali.

India

L’India ha imposto un divieto nazionale su TikTok e decine di altre app cinesi, tra cui l’app di messaggistica WeChat, nel 2020 a causa di preoccupazioni per la privacy e la sicurezza. Il divieto è arrivato poco dopo uno scontro tra truppe indiane e cinesi su un confine himalayano in disputa che ha ucciso 20 soldati indiani e ferito dozzine.

Alle aziende è stata data la possibilità di rispondere alle domande sui requisiti di privacy e sicurezza, ma il divieto è diventato permanente nel gennaio 2021.

Nuova Zelanda

Ai legislatori della Nuova Zelanda e il personale del Parlamento nazionale sarà proibito l’utilizzo dell’app TikTok sui loro telefoni di lavoro, a seguito dei consigli degli esperti di sicurezza informatica del governo. Con il divieto, che entra in vigore alla fine di marzo, l’app verrà rimossa da tutti i dispositivi con accesso alla rete parlamentare, anche se gli ufficiali possono fare disposizioni speciali per chiunque abbia bisogno di TikTok per svolgere i propri doveri democratici.

Norvegia

Il parlamento norvegese ha vietato l’utilizzo di TikTok sui dispositivi di lavoro, dopo che il Ministero della Giustizia del paese ha avvertito che l’app non dovrebbe essere installata sui telefoni forniti ai dipendenti governativi. Il presidente del Parlamento ha detto che TikTok non dovrebbe essere presente sui dispositivi che hanno accesso ai sistemi dell’assemblea e dovrebbe essere rimosso il più velocemente possibile. La capitale del paese, Oslo, e la seconda città più grande, Bergen, hanno anche invitato i dipendenti municipali a rimuovere TikTok dai loro telefoni di lavoro.

Pakistan

Le autorità pakistane hanno vietato temporaneamente TikTok almeno quattro volte dal ottobre 2020, citando preoccupazioni che l’app promuova contenuti immorali.

Taiwan

A dicembre 2022, Taiwan ha imposto un divieto del settore pubblico su TikTok dopo che l’FBI ha avvertito che TikTok rappresentava un rischio per la sicurezza nazionale. I dispositivi governativi, tra cui telefoni cellulari, tablet e computer desktop, non sono autorizzati a utilizzare software di produzione cinese, che includono app come TikTok, la sua controparte cinese Douyin o Xiaohongshu, un’app di contenuti di lifestyle cinese.