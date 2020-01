TikTok, il Garante Privacy chiede una task-force Ue sui pericoli per gli utenti

L’app è proprietà del colosso cinese ByteDance e ha raggiunto un miliardo di download in un anno. L’app popolare fra i più giovani è stata multata negli Stati Uniti per aver raccolto i dati di minori di 13 anni senza il consenso dei genitori ed è stata vietata tra i membri dell’esercito.

Tiktok, l’app che al momento va per la maggiore tra i teenager, fa paura per i rischi legati alla sicurezza: il Garante per la privacy italiano ha chiesto al Comitato europeo per la protezione dei dati personali (EDPB), che riunisce tutte le Autorità privacy della Ue, di attivare una task-force ad hocper valutare i rischi per i dati degli utenti. In una lettera, il Garante ha chiesto al comitato di procedere “in maniera forte e coordinata, anche in considerazione della delicatezza e della rilevanza di questo tipo di piattaforme, rivolte soprattutto alle fasce di utenti più giovani”.

TikTok è già sotto indagine da parte dei servizi segreti in Italia.

Nata nel 2018 dalla fusione con Musical.ly, TikTok appartiene al colosso digitale cinese ByteDance ed è disponibile in 150 Paesi. Consente di caricare brevi video musicali e ha un solo limite, quello dei 13 anni d’età, ma facilmente aggirabile da parte degli utenti più piccoli.

Secondo i dati di SensorTower, TikTok, che preoccupa anche Facebook, ha tagliato il traguardo di 1 miliardo di download in un solo anno. Nella lettera inviata al Comitato, il Presidente dell’Autorità Garante, Antonello Soro, sottolinea come siano già pervenute all’Autorità italiana “alcune segnalazioni in merito alle possibili vulnerabilità che presenta questa app per smartphone e come anche altre Autorità, come l’Ico inglese e l’Ftc americana, abbiano già proceduto ad avviare indagini autonome”. Soro ha chiesto che la questione venga posta all’attenzione della prossima riunione plenaria, che si terrà a Bruxelles il prossimo 28 e 29 febbraio, del Comitato che riunisce tutti i Garanti privacy europei.

Vista la giovane età degli utenti, TikTok è stata al centro di alcune controversie: negli Stati Uniti l’app è stata multata per aver raccolto i dati personali di minori di 13 anni senza il consenso dei genitori, e oggi è sotto indagine per verificare se costituisca o meno una “minaccia per la sicurezza nazionale”. All’inizio di gennaio l’app è stata vietata nell’esercito americano perché “considerata una cyberminaccia”, anche se fino a poco tempo prima TikTok era stato tra i social usati dal reclutamento dell’esercito Usa.