TikTok, preoccupa la gestione dati. Nel 2020 geo-bloccata in Usa o scorporata con sede fuori dalla Cina?

TikTok, la popolarissima App di condivisione video che già conta mezzo miliardo di utenti attivi in ​​tutto il mondo e che, secondo gli esperti, è destinata a moltiplicare il proprio successo nel 2020, non naviga in buone acque: almeno quelle legali. Poche settimane fa, infatti, ha fatto il giro della rete la notizia di una causa partita negli Stati Uniti che accusa TikTok di aver trasferito in Cina «enormi quantità» di dati degli utenti: moltissimi dei quali – giova ricordarlo – adolescenti o, comunque, sotto i vent’anni. Nella causa si accusa la società di «prelevare di nascosto» contenuti e informazioni personali senza il consenso dell’utente.

Le cause in difesa della privacy

Di proprietà di ByteDance con sede a Pechino, TikTok ha creato un’appassionata base di fan statunitensi. L’App, dal canto suo, ha precedentemente affermato di non archiviare dati statunitensi su server cinesi. Tuttavia, la piattaforma sta affrontando una crescente pressione in Nord America per i problemi di raccolta dati e censura.

La causa intentata in un tribunale californiano la scorsa settimana afferma che TikTok avrebbe «clandestinamente […] prelevato e trasferito ai server in Cina enormi quantità di dati degli utenti privati ​​e identificabili personalmente». Tali dati potrebbero essere utilizzati per individuare, profilare e tracciare gli utenti negli Stati Uniti «ora e in futuro».

Tutto è partito da Misty Hong, una studentessa universitaria con sede in California. Hong afferma di aver scaricato l’App quest’anno ma di non aver creato un account. A dispetto di ciò, mesi dopo la società avrebbe creato un account al suo posto e «di nascosto» avrebbe prelevato bozze di video che aveva creato ma che non aveva intenzione di pubblicare. I dati sono stati inviati a due server in Cina, supportati da Tencent e Alibaba. Nella causa si sostiene inoltre che TikTok tragga ingiustamente profitti dalla «raccolta segreta» di dati privati ​​utilizzando tali dati per ricavare «profitti dalla pubblicità mirata». TikTok non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.

Per cercare di capire meglio la questione e il suo potenziale impatto, cerchiamo di approfondire, chiarendo anzitutto al meglio che cos’è TikTok e come si è evoluta dalla sua nascita.

Che cos’è TikTok e le prime preoccupazioni sulla gestione dati

La piattaforma, esplosa in popolarità negli ultimi anni, soprattutto come detto con giovani di meno di 20 anni, è usata per condividere video di 15 secondi che in genere comportano la sincronizzazione labiale con canzoni, routine di commedie e insoliti trucchi di modifica. Accanto alla sua rapida espansione, sono cresciute le preoccupazioni, principalmente negli Stati Uniti, sul potenziale di compromissione della privacy degli utenti. I legislatori statunitensi hanno esercitato pressioni sulla società affinché chiarisse le accuse di essere sostenuta dallo stato cinese.

TikTok ha reagito contro le pretese d’interferenza del governo, sostenendo di «non rimuovere alcun contenuto» sulla base delle preferenze cinesi. A ottobre, la società ha dichiarato di non aver mai ricevuto richieste dal governo cinese di rimuovere alcun contenuto «e che non lo farebbe se richiesto».

TikTok gestisce una versione simile ma separata dell’App in Cina, nota come Douyin. Dice che tutti i dati degli utenti statunitensi sono archiviati negli Stati Uniti, con un backup a Singapore. Tuttavia, la scorsa settimana la compagnia si è trovata in cattive acque, scusandosi con un adolescente americano che è stato bloccato dal servizio dopo aver pubblicato un video virale che criticava il trattamento della Cina contro i musulmani uiguri, un’etnia turcofona di religione islamica che vive nel nord-ovest della Cina, soprattutto nella regione autonoma dello Xinjiang, insieme ai cinesi Han. La società in seguito ha revocato il divieto.

Il problema della privacy e dell’utilizzo dei dati degli utenti ha, insomma, caratterizzato TikTok dalla sua nascita, crescendo al crescere della sua base fan. Svariati politici, infatti, sono preoccupati che il proprietario cinese dell’App, Bytedance, rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale. I regolatori hanno anche sollevato le proprie preoccupazioni in materia di privacy.

La domanda dunque è: l’App è sicura o il fervore di TikTok è una bolla destinata a scoppiare?

Come funziona TikTok

Gli utenti utilizzano l’App per pubblicare video di 15 secondi. Molti implicano la sincronizzazione labiale con canzoni, routine di commedie e / o trucchi di editing insoliti. Questi vengono resi disponibili sia ai follower che agli estranei. Per impostazione predefinita, tutti gli account sono pubblici, sebbene gli utenti possano limitare i caricamenti a un elenco di contatti approvato.

Un algoritmo analizza il tipo di materiale cui ogni utente presta maggiore attenzione, per agganciarlo ad altre clip, ed è facile perdere la cognizione del tempo mentre una riproduzione automatica si svolge dopo l’altra. I membri possono anche cercare argomenti o utenti specifici e navigare facendo clic sugli hashtag. TikTok consente anche di inviare messaggi privati, ​​ma questa funzione è limitata agli «amici». Chiunque abbia più di 13 anni può usarla e ci sono controlli parentali.

Molti dei suoi membri hanno originariamente scaricato Musical.ly, un’App video concorrente di proprietà di una start-up cinese separata. Questa è stata, però, acquisita da Bytedance, nel 2017, che ha unito le due piattaforme. Bytedance, con sede a Pechino, ha anche un’App gemella, Douyin. Essa, però, gira su un network diverso, al fine di rispettare le regole di censura cinesi.

Controversie e multe

La società non è estranea alle controversie. L’anno scorso, ha ottenuto un ban temporaneo in India, un’indagine americana di controspionaggio e una multa record di £ 4,3 milioni dopo che Musical.ly ha scoperto di aver ospitato consapevolmente contenuti pubblicati da utenti minorenni.

Perché le persone sono preoccupate per il trattamento dei dati da parte di TikTok? I critici negli Stati Uniti avvertono che l’App ha il potenziale per compromettere la privacy degli utenti.

Alex Stamos, ex capo della sicurezza di Facebook e ora professore di Stanford, ha twittato la sua preoccupazione dopo che sono emerse notizie di uno scontro tra dipendenti statunitensi e cinesi di Bytedance: «Se ti preoccupi davvero della privacy, della sicurezza e della moderazione dei contenuti, devi prestare attenzione a TikTok».

Gli ex membri del team di controllo dei contenuti degli Stati Uniti – che rimuove le clip che descrivono il terrorismo e la pornografia – avevano affermato che i loro colleghi con sede in Cina avevano anche detto loro di eliminare video che normalmente non sarebbero stati contrassegnati per contenuti offensivi negli Stati Uniti, secondo un rapporto nel Washington Post. Secondo quanto riferito, i video cancellati contenevano baci, suggestive mosse di danza e dibattiti politici.

Altri si preoccupano del fatto che la Cina richieda alle sue App di social media di fornire allo stato l’accesso alle informazioni degli utenti. Bytedance afferma che i dati sugli utenti di altri Paesi vengono archiviati separatamente e non condivisi con le autorità cinesi.

Per quali altri motivi i legislatori statunitensi sono preoccupati? Di recente i politici USA hanno chiesto a TikTok di testimoniare in un’audizione del Congresso. Volevano che la compagnia chiarisse le accuse di essere sostenuta dallo stato cinese. Diversi senatori statunitensi hanno aderito alla richiesta di un’indagine governativa. Il senatore dell’Arkansas Tom Cotton ha affermato che TikTok potrebbe essere il bersaglio di una campagna d’influenza straniera, come quelle condotte su Facebook e Twitter nelle elezioni del 2016.

Bytedance afferma che TikTok non pubblicizza annunci politici, ma il senatore ha affermato che sussistono ancora dubbi sul fatto che la Cina potrebbe trovare altri modi per utilizzare «informazioni personali riservate» sugli utenti dell’App. E teme che la compagnia potrebbe essere costretta a cooperare con il lavoro di intelligence guidato dal Partito Comunista Cinese.

Che cosa sta facendo TikTok per dissipare le preoccupazioni sulla privacy?

La società afferma che è cambiata nel corso del 2019. Utilizzava linee guida per i contenuti «uguali per tutti» i suoi mercati internazionali, ma ora le decisioni sulla moderazione degli Stati Uniti sono gestite localmente. Vanessa Pappas, direttore generale degli Stati Uniti per TikTok, ha dichiarato a BBC News: «Coerentemente con la nostra rapida crescita, stiamo lavorando per rafforzare ulteriormente le capacità e aumentare l’autonomia del team americano».

Inoltre, la società ha assunto una terza parte per eseguire una verifica volta a garantire che i dati degli utenti non vengano trasmessi alla Cina tramite App di terze parti che possono essere collegate a TikTok.

Che cosa potrebbe accadere a TikTok nel 2020?

Che cosa significa questo per TikTok? Grindr, l’App di incontri gay acquisita dalla società cinese Kulun, rappresenta una storia di ammonimento per TikTok. Il Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cifius) ha costretto Kulun a vendere Grindr, che ha acconsentito a farlo nel 2020. Cifius ha il potere di sciogliere le acquisizioni straniere di società statunitensi se trova una minaccia alla sicurezza nazionale. E ha stabilito che Grindr conteneva troppe informazioni personali sui soldati statunitensi.

È stato riferito che lo stesso comitato sta esaminando l’acquisizione di Musical.ly sulla base della compagnia che aveva una base in California, anche se aveva sede a Shanghai. Se Bytedance non è in grado di convincere i legislatori – che sono nel mezzo di un ciclo elettorale – di non rappresentare una potenziale minaccia, TikTok potrebbe subire un destino simile.

Tre cose, in specie, potrebbero accadere:

L’App potrebbe essere geo-bloccata negli Stati Uniti, dove ha 26,5 milioni di utenti attivi mensili;

TikTok potrebbe essere scorporata come una società separata con sede fuori dalla Cina;

Bytedance potrebbe dover vendere TikTok a un’altra società tecnologica.

TikTok è inoltre sottoposto a controllo regolamentare nel Regno Unito. La commissaria per le informazioni Elizabeth Denham ha confermato a luglio che stava indagando su come utilizzavano i dati dei bambini. «Al momento abbiamo un’indagine attiva su TikTok, quindi staremo a vedere che cosa succederà», ha detto il regolatore ai parlamentari.