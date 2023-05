TikTok fa causa al Montana per il ban: “Va contro la Costituzione”

TikTok ha fatto causa al Montana dopo che lo Stato americano ha messo al bando la popolare app di video cinese a partire dal prossimo anno.

Nella denuncia presentata alla Corte federale del distretto del Montana, la compagnia accusa il governo statale di aver violato il Primo Emendamento, che stabilisce il diritto alla libertà d’espressione, e altre parti della Costituzione americana. Il divieto, scrivono i legali di TikTok, “chiuderebbe in modo incostituzionale spazi” destinati alle persone per potersi esprimere.

Lo Stato del Montana contro TikTok

La legge è stata firmata dal governatore del Montana, Greg Gianforte, la settimana scorsa e prevede una multa di 10.000 dollari al giorno per TikTok o gli store delle app che rendono disponibile l’app per i dispositivi personali nello stato a partire dal 1° gennaio 2024.

“Stiamo sfidando il divieto incostituzionale di TikTok del Montana per proteggere la nostra attività e le centinaia di migliaia di utenti TikTok nel Montana”, ha detto la portavoce di TikTok Brooke Oberwetter in una dichiarazione. “Crediamo che la nostra sfida legale avrà successo sulla base di un insieme estremamente forte di precedenti e fatti”.

Emily Flower, portavoce dell’Avvocato Generale del Montana, ha dichiarato alla CNN: “Ci aspettavamo sfide legali e siamo completamente pronti a difendere la legge che aiuta a proteggere la privacy e la sicurezza dei cittadini del nostro Stato”.

La legge del Montana nasce dalla crescente critica a TikTok per i suoi legami con la Cina attraverso la sua società madre, ByteDance. Molti funzionari statunitensi hanno espresso timori che il governo cinese possa potenzialmente accedere ai dati statunitensi tramite TikTok per scopi di spionaggio, anche se non ci sono prove che il governo cinese abbia mai fatto ciò. Alcuni legislatori federali hanno anche chiesto un divieto.

Per gli esperti di sicurezza sarà impossibile applica il ban

Il divieto del Montana è andato oltre gli altri stati che hanno limitato TikTok sui dispositivi governativi. Ma gli esperti legali e tecnologici dicono che ci sono sfide per il Montana, o qualsiasi altro stato, nel far rispettare un tale divieto. Anche se la legge viene permessa, le pratiche di internet potrebbero rendere impossibile impedire agli utenti di accedere a TikTok.

TikTok ha affermato nella denuncia che l’app è utilizzata da “centinaia di migliaia” di persone nel Montana per “comunicare tra loro e con altri in tutto il mondo su una varietà infinita di argomenti, dal business alla politica alle arti”.

“Questa misura senza precedenti e estrema di vietare una piattaforma importante per la libertà di parola del Primo Emendamento, basata su speculazioni infondate sull’accesso potenziale del governo straniero ai dati degli utenti e sui contenuti della parola, è totalmente incoerente con la Costituzione”, ha detto TikTok nella denuncia.

TikTok, la lista dei Paesi dove l’app è stata bannata

Intanto si allunga la lista dei Paesi in cui sono stati implementati divieti parziali o totali su TikTok, ecco la lista completa.

Afghanistan

La leadership talebana dell’Afghanistan ha bandito TikTok e il gioco PUBG nel 2022 per proteggere i giovani da possibili ‘deviazioni’.

Australia

Il 4 aprile 2023 il governo australiano ha annunciato che vieterà ai membri del suo governo di utilizzare l’app TikTok sui propri smartphone di lavoro, unendosi a una serie di scelte simili adottate nei Paesi occidentali per timori sulla sicurezza.

Belgio

Il Belgio ha temporaneamente bandito TikTok dai dispositivi di proprietà o pagati dal governo federale, citando preoccupazioni per la cybersecurity, la privacy e la disinformazione. Il primo ministro Alexander de Croo ha detto che il divieto di sei mesi si basava su avvertimenti dal servizio di sicurezza dello stato e dal suo centro per la cybersecurity.

Canada

Il Canada ha annunciato che i dispositivi emessi dal governo non devono utilizzare TikTok, in quanto presenta un rischio “inaccettabile” per la privacy e la sicurezza. In futuro, anche ai dipendenti verrà impedito di scaricare l’applicazione.

Danimarca

Il ministero della difesa della Danimarca ha vietato ai propri dipendenti di avere TikTok sui loro telefoni di lavoro, ordinando al personale che l’ha installato di rimuovere l’applicazione dai dispositivi il prima possibile. Il ministero ha detto che le ragioni del divieto includono “pesanti considerazioni di sicurezza” e “un’utilità limitata nell’ambito lavorativo”.

Unione europea

Il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio dell’UE, le tre principali istituzioni dei 27 membri del blocco, hanno imposto il divieto di TikTok sui dispositivi del personale. In base al divieto del Parlamento europeo, entrato in vigore lunedì, i legislatori e il personale sono stati anche invitati a rimuovere l’applicazione TikTok dai loro dispositivi personali.

India

L’India ha imposto un divieto nazionale sul social network e decine di altre app cinesi, tra cui l’app di messaggistica WeChat, nel 2020 a causa di preoccupazioni per la privacy e la sicurezza. Il divieto è arrivato poco dopo uno scontro tra truppe indiane e cinesi su un confine himalayano in disputa che ha ucciso 20 soldati indiani e ferito dozzine.

Alle aziende è stata data la possibilità di rispondere alle domande sui requisiti di privacy e sicurezza, ma il divieto è diventato permanente nel gennaio 2021.

Nuova Zelanda

Ai legislatori della Nuova Zelanda e il personale del Parlamento nazionale sarà proibito l’utilizzo dell’app TikTok sui loro telefoni di lavoro, a seguito dei consigli degli esperti di sicurezza informatica del governo. Con il divieto, che entra in vigore alla fine di marzo, l’app verrà rimossa da tutti i dispositivi con accesso alla rete parlamentare, anche se gli ufficiali possono fare disposizioni speciali per chiunque abbia bisogno di TikTok per svolgere i propri doveri democratici.

Norvegia

Il parlamento norvegese ha vietato l’utilizzo di TikTok sui dispositivi di lavoro, dopo che il Ministero della Giustizia del paese ha avvertito che l’app non dovrebbe essere installata sui telefoni forniti ai dipendenti governativi. Il presidente del Parlamento ha detto che TikTok non dovrebbe essere presente sui dispositivi che hanno accesso ai sistemi dell’assemblea e dovrebbe essere rimosso il più velocemente possibile. La capitale del paese, Oslo, e la seconda città più grande, Bergen, hanno anche invitato i dipendenti municipali a rimuovere TikTok dai loro telefoni di lavoro.

Pakistan

Le autorità pakistane hanno vietato temporaneamente TikTok almeno quattro volte dal ottobre 2020, citando preoccupazioni che l’app promuova contenuti immorali.

Taiwan

A dicembre 2022, Taiwan ha imposto un divieto del settore pubblico su TikTok dopo che l’FBI ha avvertito che TikTok rappresentava un rischio per la sicurezza nazionale. I dispositivi governativi, tra cui telefoni cellulari, tablet e computer desktop, non sono autorizzati a utilizzare software di produzione cinese, che includono app come TikTok, la sua controparte cinese Douyin o Xiaohongshu, un’app di contenuti di lifestyle cinese.