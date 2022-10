Tifosi di calcio pronti a pagare per vedere il Mondiale sul metaverso

Secondo un’indagine condotta da Amdocs nel Regno Unito il 62% dei tifosi intervistati in Uk è interessata a far parte di uno stadio virtuale per assistere alle partite del Mondiale in Qatar.

I tifosi di calcio voglio di più rispetto al semplice streaming delle partite. Secondo un’indagine condotta da Amdocs nel Regno Unito il 62% dei tifosi intervistati in Uk è interessata a far parte di uno stadio virtuale per assistere alle partite del Mondiale in Qatar.

E’ quanto emerge da un’indagine denominata ‘The World Cup 2022 Viewing Report’, condotta su un campione di mille tifosi in Uk. Oltre la metà e oltre la metà di loro è pronta a “nuove tecnologie interattive per consentire la loro esperienza visiva, come il metaverso e la realtà aumentata” sono disposte a sborsare per tali esperienze, ci viene detto.

La gente vuole più esperienza

Le crescenti aspettative sul metaverso e il suo ruolo in ambito di entertainment e connettività stanno attirando l’attenzione e l’interesse per nuove esperienze. La gente sarebbe quindi alla ricerca di più tecnologia connessa alla semplice fruizione di eventi video. Il 62% ha espresso interesse a utilizzare il metaverso per far parte di uno stadio virtuale, con la Gen-Z (42%) e i millennial (39%) che hanno registrato i più interessati, mentre anche il 25% degli intervistati della Gen-X lo ha immaginato.

Oltre a guardare le partite nel metaverso, il 30% del campione desidera esperienze più interattive come video live a 360 gradi del gioco, il 25% desidera sfide interattive in-game e il 24% desidera esperienze AR/VR.

Alla domanda se sarebbero disposti a “pagare un extra per un pacchetto dati mobile illimitato specifico per la Coppa del Mondo per trasmettere le partite a velocità 5G senza ritardi o perdita di connettività“, il 48% ha dichiarato di essere interessato.

5G, cresce l’interesse per i ‘pacchetti di esperienza’

“Con l’espansione della disponibilità del 5G, ci aspettiamo di vedere più fornitori di servizi che creano “pacchetti di esperienza” esclusivi oltre alla velocità 5G generica in tutte le offerte, ad esempio una connessione specifica per il metaverso o gli sport di realtà aumentata e altro ancora, anche con hardware o altro beni fisici che consentono o completano l’esperienza“, ha detto Anthony Goonetilleke, Group President of Technology e Head of Strategy di Amdocs. “Man mano che le esperienze diventano più à la carte, è necessario un nuovo tipo di approccio che possa essere messo a punto e personalizzato in modo univoco per gli utenti finali. Questa flessibilità sarà essenziale per i giocatori in un mondo sempre più digitale, comprese le esperienze di intrattenimento di prossima generazione rese possibili da una rete affidabile”.