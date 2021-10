Tecnologia WebCMS per i siti web della PA dell’Emilia Romagna

Si avvicina il momento del rinnovamento del servizio di WebCMS offerto da Lepida.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Bologna, che metterà a disposizione di tutti gli Enti della Regione la soluzione che ha sviluppato e utilizzato per mettere in produzione il nuovo sito comunale (Iperbole Rete Civica), sul servizio WebCMS è previsto un radicale cambio di tecnologia, che porterà un miglioramento per chi al momento sta utilizzando la soluzione attuale, ma anche la possibilità per altri Enti di aderire e usufruirne.

I vantaggi tecnici della nuova soluzione sono ad esempio una migliore scalabilità e stabilità, ma anche una maggiore coerenza alle Linee Guida nazionali e in generale al quadro normativo attuale (privacy, trasparenza, accessibilità).

Il nuovo servizio WebCMS permetterà la creazione, la personalizzazione e l’hosting dei siti web della Pubblica Amministrazione con l’obiettivo di facilitare, anche per gli Enti di piccole dimensioni, la creazione di un sito web istituzionale che offra le principali funzionalità, in termini di contenuti, sezioni e usabilità.

Lepida ha partecipato al gruppo di lavoro coordinato dal Comune di Bologna e da alcuni Comuni del territorio emilianoromagnolo che ha portato alla definizione di un “modello” per i siti Comunali.

Il servizio attualmente fornito da Lepida è utilizzato da 39 Enti tra Comuni, Unioni e Province.

Uno dei temi di analisi in questo momento è la migrazione dalla soluzione attuale alla nuova soluzione. Si stanno definendo degli strumenti per consentire la migrazione massiva alla nuova piattaforma di articoli, notizie, immagini e degli altri elementi che oggi costituiscono i siti esistenti.

In parallelo sono state avviate le attività per l’installazione della soluzione presso i datacenter di Lepida.