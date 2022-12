Grazie alla presenza di una connettività affidabile e stabile è stato possibile arricchire - anche nel periodo della pandemia da COVID-19 - l’offerta di contenuti disponibili per via telematica, come nel caso dello streaming ad alta qualità, ma anche offrire un servizio di accesso tramite la rete WiFi pubblica e gratuita EmiliaRomagnaWiFi.

Sono oltre 70 i teatri in Emilia-Romagna che dispongono, grazie a Lepida, di una connettività a banda ultra larga o di servizi di accesso wifi su infrastruttura di rete geografica o su reti metropolitane. Ai 17 teatri originari del progetto TeatroNet, in questi ultimi anni e anche recentemente, si sono via via aggiunti nuovi teatri che fruiscono di un collegamento a Banda Ultra Larga in quasi 60 Comuni.

Grazie alla presenza di una connettività affidabile e stabile è stato possibile arricchire – anche nel periodo della pandemia da COVID-19 – l’offerta di contenuti disponibili per via telematica, come nel caso dello streaming ad alta qualità, ma anche offrire un servizio di accesso tramite la rete WiFi pubblica e gratuita EmiliaRomagnaWiFi.

Nel corso degli ultimi mesi è sorta una nuova iniziativa congiunta dell’Assessorato all’Agenda Digitale con il progetto Data Valley Bene Comune, l’agenda digitale dell’Emilia-Romagna 2020-2025 e dell’Assessorato alla Cultura con il fine di realizzare un ulteriore sviluppo del progetto di collegamento prevedendo di fornire la connettività Banda Ultra Larga in una sessantina di altri teatri presenti in 58 Comuni.

Per 14 di questi teatri la connettività è già diventata operativa, mentre sempre nell’anno in corso è in via di completamento la progettazione esecutiva di ulteriori 6 (alla cui conclusione e in seguito al rilascio delle relative autorizzazioni per gli interventi faranno seguito i lavori di realizzazione e di attivazione del collegamento), e infine per altri 2 sono in corso alcune verifiche, in quanto risulterebbero già in via di collegamento da parte di altri Operatori.

Di particolare importanza è la collaborazione con i teatri affinché al collegamento geografico ad alta capacità corrisponda una rete di accesso interna – non compresa nel collegamento in capo a Lepida – che permetta di servire i diversi ambienti dedicati allo spettacolo e alle attività amministrative e di servizio del teatro stesso.