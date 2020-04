Teatro alla Scala in tv, gli appuntamenti fino al 1° maggio 2020

All'interno la programmazione dei titoli su Rai 5 (canale 113 HD di tivùsat). Per quattro settimane, ogni giorno dal lunedì al venerdì, alle ore 10 del mattino va in onda un titolo. Il mercoledì, invece, all’offerta mattutina si aggiunge uno spettacolo serale, in onda alle ore 21.15.

A causa dell’emergenza sanitaria tutti i teatri d’Italia sono chiusi, ma per gli amanti degli spettacoli la Rai porta il teatro sul piccolo schermo, con un totale di 30 spettacoli disponibili sia in chiaro che in streaming.

Rai Cultura e il Teatro alla Scala, infatti, rinnovano la loro storica collaborazione per portare opera, balletti e concerti nelle case di tutti gli italiani, attraverso la tv e il web. I titoli hanno iniziato ad essere disponibili on demand già dallo scorso 23 marzo, ma per quanto riguarda la programmazione in tv, ecco tutti i dettagli e il calendario del teatro alla Scala su Rai 5 (canale 113 HD di tivùsat).

L’offerta su Rai 5: per quattro settimane, ogni giorno dal lunedì al venerdì, alle ore 10 del mattino va in onda un titolo. Il mercoledì, invece, all’offerta mattutina si aggiunge uno spettacolo serale, in onda alle ore 21.15. L’offerta serale è iniziata dunque mercoledì 8 aprile. Di seguito il calendario con gli appuntamenti di tutto il mese.

Calendario e titoli in programma

Mercoledì 15 aprile. Nella mattinata di mercoledì verrà trasmessa l’opera “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti, diretta da Riccardo Chailly e con la regia di Davide Livermore. Nell’appuntamento in prima serata, invece, vi è la messa in onda di “Attila” di Verdi, diretta ancora una volta da Riccardo Chailly e con la regia sempre di Davide Livermore.

Giovedì 16 aprile. Giovedì sarà il turno de “La gazza ladra” di Gioacchino Rossini. A dirigere l’opera troviamo Riccardo Chailly, mentre alla regia Gabriele Salvatores. È previsto un doppio appuntamento anche per giovedì 16. In prima serata, infatti, verrà trasmessa “La traviata” di Verdi, diretta da Riccardo Muti e con la firma alla regia di Liliana Cavani.

Venerdì 17 aprile. Si conclude la settimana con “I masnadieri” di Verdi, diretta da Michele Mariotti e con la regia di David McVicar.

Lunedì 20 aprile. La terza settimana di programmazione si apre con la messa in onda di “Giovanna d’Arco” di Verdi. Alla direzione troviamo nuovamente Riccardo Chailly e alla regia Moshe Leiser.

Martedì 21 aprile. Martedì è il turno dell’opera “Lucio Silla”, di Mozart. Diretta da Marc Minkowski e con la firma alla regia di Marshall Pynkoski. Alle 18, invece, verrà trasmessa l’opera “I due Foscari” di Verdi, diretta da Gianandrea Gavazzeni e con la regia di Pier Luigi Pizzi.

Mercoledì 22 aprile. Il primo appuntamento di mercoledì è con “Così fan tutte” di Mozart, diretta da Daniel Barenboim e firmata da Claus Guth. L’appuntamento serale, invece, è con “Andrea Chénier” di Umberto Giordano, diretta da Riccardo Chailly e con la regia di Mario Martone.

Giovedì 23 aprile. Triplo appuntamento per giovedì 23: alle ore 10 con “La fanciulla del West” di Puccini, diretta da Riccardo Chailly e con la regia di Robert Carsen; alle ore 18 con “Excelsior” di Romualdo Marenco e Luigi Manzotti, diretta da David Coleman e con la regia di Filippo Crivelli; alle ore 21.15 con “Fedora”, di Umberto Giordano, diretta da Gianandrea Gavazzeni e con la regia di Lamberto Puggelli.

Venerdì 24 aprile. Si chiude la settimana con “La traviata” di Verdi, diretta da Daniele Gatti e con la firma alla regia di Dmitri Tcherniakov.

Lunedì 27 aprile. Grande apertura per la quarta settimana di programmazione con “Don Chisciotte” d Ludwig Minkus, diretto da Alexander Savio.

Martedì 28 aprile. Si prosegue con “Il trovatore” di Verdi, diretto da Daniele Rusticoni e con la firma alla regia di Hugo de Ana.

Mercoledì 29 aprile. L’appuntamento nella mattinata di mercoledì è con “Fin de partie” di Gyorgy Kurtàg, diretta da Markus Stenz e con la regia di Pierre Audi. In prima serata, invece, verrà trasmessa “Madame Butterfly” di Puccini, diretta da Riccardo Chailly e con la regia di Alvis Hermanis.

Giovedì 30 aprile. Giovedì verrà messa in onda “Le nozze di Figaro” di Mozart, diretta da Franz Welser-Möst e con la regia di Frederic Wake-Walker.

Venerdì 1° maggio. Chiude la settimana “Mediterranea”, di Mozart, György Ligeti, Giovanni P. da Palestrina e con le musiche dalle culture del Mediterraneo.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità in arrivo in tv, continuate a seguire gli aggiornamenti di Tivù La Guida.