Vodafone ha detto di essere in linea per raggiungere le previsioni per l'intero anno, nonostante la perdita di clienti in Germania, il suo mercato più importante. Confermata cessione Swisscom (Fastweb) all'inizio del 2025.

Vodafone ha detto di essere in linea per raggiungere le previsioni per l’intero anno, nonostante la perdita di clienti in Germania, il suo mercato più importante. Il colosso telecom britannico Vodafone conferma “per l’inizio del 2025” la finalizzazione dell’operazione di vendita di Vodafone Italia a Swisscom. Lo si legge nel comunicato del gruppo inglese sui conti semestrali dell’esercizio 2024/2025. La transazione che è tuttora soggetta ad autorizzazioni normative.

Vodafone ricorda che il 15 marzo scorso ha annunciato di aver stipulato un accordo vincolante per la vendita della filiale italiana a Swisscom per 8 miliardi di euro (7,5 miliardi di franchi al cambio attuale).

Intanto in Italia i ricavi totali del gruppo nei primi sei mesi sono diminuiti del 3,1% a 2,2 miliardi di euro.

Utile di Vodafone più che raddoppia grazie a crescita ricavi

Vodafone Group ha dichiarato martedì che l’utile è più che raddoppiato nella prima metà dell’esercizio finanziario in corso, grazie alla crescita del reddito e alla riduzione di alcuni costi.

L’operatore britannico ha reso noto che l’utile ante imposte per il semestre chiuso al 30 settembre è stato di 2,11 miliardi di euro, più che raddoppiato rispetto agli 830 milioni dell’anno precedente.

I risultati per la prima metà del 2023 sono stati rideterminati per riflettere i risultati delle attività di Vodafone Spagna e Vodafone Italia che sono state vendute.

Il fatturato è cresciuto dell’1,7% a 18,28 miliardi da 17,98 miliardi, mentre il costo del venduto è aumentato dello 0,8% a 12,12 miliardi da 12,02 miliardi. Le spese di vendita e distribuzione sono aumentate del 5,4% a 1,36 miliardi da 1,29 miliardi, mentre le spese amministrative sono aumentate del 5,9% a 2,70 miliardi da 2,55 miliardi.

L’utile rettificato prima degli interessi, delle imposte, degli ammortamenti e della perdita rettificata è stato di 5,4 miliardi nel semestre, stabile rispetto all’anno precedente, ma in crescita del 3,8% su base organica.

Rallentamento in Germania compensato da Africa e Turchia

La compagnia ha dichiarato che il previsto rallentamento del mercato tedesco è stato compensato dalla crescita in altri mercati europei, in Africa e in Turchia.

Vodafone ha dichiarato un acconto sul dividendo di 2,25 per azione, in calo del 50% rispetto ai 4,50 dello scorso anno. Vodafone punta a un dividendo per l’intero anno di 4,50. Euro.

L’azienda ha dichiarato che si tratta di un nuovo dividendo basato sul metodo rebased, che Vodafone ha introdotto per poter far crescere i dividendi nel tempo. L’acconto sul dividendo ridotto è stato quindi fissato “a un livello sostenibile, che assicura un’adeguata copertura del flusso di cassa e una sufficiente flessibilità per investire nel business per la crescita”.

Confermata la guidance

Vodafone ha confermato la sua guidance per l’intero anno di circa 11 miliardi di Ebitdaal rettificato, relativamente piatto rispetto agli 11,02 miliardi registrati per l’esercizio 2024.

Vodafone continua inoltre a collaborare con la Competition & Markets Authority. del Regno Unito in merito alla proposta di fusione con Hutchinson 3G UK, che opera come Three UK, annunciata a giugno di quest’anno. Vodafoneha dichiarato di “non essere d’accordo con le conclusioni provvisorie della CMA e di aver fornito la nostra risposta”. Il gruppo rimane “fiducioso di poter lavorare con loro per ottenere l’approvazione” e prevede di concludere la fusione all’inizio del 2025.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz