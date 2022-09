Suigo (Inwit): ‘Tecnologia sia sempre al servizio della sostenibilità’

Michelangelo Suigo (Inwti): “Digitalizzazione e sostenibilità sono due concetti che agiscono in maniera sinergica per garantire uguaglianza e pari opportunità”.

Nel corso dell’evento “Verde e Blu festival – buone idee per il futuro del Pianeta” a Milano a Palazzo Reale, nell’ambito del panel dal titolo: “Connessioni: il digitale per la sostenibilità. Quando il Blu aiuta il Verde”moderato da Barbara Carfagna e con la partecipazione, tra gli altri, di Vittorio Colao e Luciano Floridi, è intervenuto Michelangelo Suigo, Direttore relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità di INWIT:

“Dobbiamo mettere la tecnologia sempre più a servizio della sostenibilità inclusiva. Digitalizzazione e sostenibilità sono due concetti che agiscono in maniera sinergica, con l’obiettivo di ridurre il digital divide e creare condizioni per garantire uguaglianza e pari opportunità, per una società che non lasci nessuno indietro.Ritardare ladigitalizzazione significherebbeaggravare i divari esistenti. Le nuove tecnologiecreeranno nuovi servizi e apriranno a nuove opportunità per investimenti crescenti, tutte opportunità che INWIT crea attraverso la realizzazione di infrastrutture digitali all’avanguardia, a supporto degli operatori di telecomunicazione”.

“Da una ricerca che abbiamo condotto con l’Istituto Piepoli è emersa la forte associazione tra innovazione, digitale e sostenibilità. I maggiori vantaggi percepiti risultano legati agli aspetti ambientali: l’82% degli italiani associa la sostenibilità alla digitalizzazione, il 75% all’inclusione sociale, il 72% al potenziamento delle infrastrutture di telecomunicazione. Emerge forte il messaggio del rispetto per le 3P (Profitto, Pianeta, Persone): produrre profitto nel rispetto delle persone e dell’ambiente in cui vivono e che lasceranno alle generazioni future”.