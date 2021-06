Tutti i 51 match di UEFA EURO 2020 su Sky, anche in 4K HDR con Sky Q satellite, e in streaming su NOW. Ma non solo calcio, perché entra nel vivo anche la stagione dei motori, poi c’è lo spettacolo delle Finals NBA e gli europei di basket femminile, con la magia del tennis di Wimbledon, il grande golf, l’atletica, le coppe di calcio europee a settembre e molto altro.

Il top del calcio europeo si dà appuntamento per UEFA EURO 2020 su Sky, che dall’11 giugno all’11 luglio trasmetterà tutti i 51 match in diretta della 16^edizione del Campionato Europeo, la massima rappresentazione calcistica riservata alle Nazionali del nostro continente.

Un evento che tutto il mondo del calcio si appresta a vivere come una festa e con un desiderio di rinascita. Un’edizione itinerante, che abbraccerà ben 11 città europee (Amsterdam, Budapest, Bucarest, Copenaghen, Baku, Glasgow, Londra, Monaco, Roma, San Pietroburgo e Siviglia), dal match inaugurale a Roma alla finale di Londra, con 24 nazionali partecipanti, suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno.

Sky racconterà con straordinaria passione e cura dei dettagli ogni angolo della competizione, garantendo una copertura totale dell’evento, dentro e fuori dal campo. Non solo la diretta di tutti gli incontri sui canali Sky e in streaming su NOW, ma anche Diretta Gol per non perdersi nulla dei match in contemporanea e la possibilità di seguire le partite in mobilità grazie a Sky Go. Un’esperienza di visione sempre più all’avanguardia, mai vista prima per tutta la durata dell’evento, dalla prima all’ultima partita, con tutti i match trasmessi anche in 4K HDR con Sky Q satellite*.

E ancora, approfondimenti no stop tutti i giorni, dalle 8 del mattino fino a dopo mezzanotte, con gli studi live su Sky Sport 24e sui canali delle partite, i pre e post match dedicati all’Italia e a tutte le partite del torneo, la “Nazionale” del commento di Sky Sport e l’appuntamento quotidiano con CALCIOMERCATO-L’ORIGINALE.

SU SKY SPORT UNA PROGRAMMAZIONE SENZA LIMITI. ITALIA FULL IMMERSION E UNA MERAVIGLIOSA TERRAZZA SU ROMA

In occasione di UEFA EURO 2020, sarà calcio tutti i giorni e a tutte le ore su Sky. E per vivere ancora di più l’atmosfera unica dell’evento europeo, oltre a un nuovo studio centrale a Sky, verrà allestito uno spazio panoramico in diretta dal Pincio, uno dei colli più romantici e suggestivi di Roma, una postazione sempre operativa da Casa Azzurri – il quartier generale della Nazionale a Roma – e, per la fase finale, uno splendido corner con vista su Wembley, a Londra.

Sky garantirà la copertura dell’Italia in ogni minuto della giornata, sempre al seguito degli Azzurri a cominciare da Coverciano, una vera e propria full immersion azzurra, anche su Sky Sport 24, che cambierà la sua programmazione con un palinsesto speciale dedicato all’Europeo. La “giornata tipo” di Sky, per tutta la durata del torneo, inizierà alle 8 del mattino con tutte le news e EUROMIX per rivivere il meglio della giornata precedente, poi dalle 10 si parte con il buongiorno dalle città dell’Europeo con EURO TODAY, con Marina Presello, Roberta Noè e Davide Camicioli. Si proseguirà alle 13 con L’EUROPA È SERVITA, sempre sul canale 200, con la conduzione di Cristiana Buonamano, che si alternerà con Vanessa Leonardi. Alle 15, la palla passa a Sara Benci e al suo programma EURO POMERIGGIO. Le gare di UEFA EURO 2020 delle 15 e delle 18 saranno accompagnate dagli studi pre e post gara con la conduzione alternata di Mario Giunta e Federica Lodi, mentre per le partite della sera, con fischio d’inizio alle 21, si avvicenderanno in studio Anna Billò e Leo Di Bello, prima di passare il testimone a CALCIOMERCATO – L’ORIGINALE. Il programma di Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio e Fayna, dal 7 giugno, ogni sera alle 23.45, chiuderà la lunga giornata calcistica con un occhio di riguardo al mercato dei giocatori protagonisti agli Europei. CALCIOMERCATO – L’ORIGINALE compie 18 anni e per quest’edizione speciale avrà una nuova doppia sigla, come sempre scritta e cantata da Alessandro Bonan, in apertura e in chiusura di trasmissione. Il brano che introdurrà il programma s’intitola “Bluesao dei calciatori”, un omaggio a 73 giocatori, con i nomi messi in fila dal conduttore-cantautore secondo un divertente filo narrativo. La sigla conclusiva, invece, “Rispondimi bene” è dedicata alla platea dei social e all’importanza del linguaggio in un mondo della comunicazione in continua evoluzione.

Le partite dell’Italia avranno un palinsesto speciale con gli studi condotti da Alessandro Bonan, cheintrodurranno e commenteranno con gli ospiti le prestazioni dell’undici del CT Roberto Mancini (11 giugno alle ore 21, Turchia-Italia; 16 giugno alle ore 21, Italia-Svizzera; 20 giugno alle ore 18, Italia-Galles). Presenze fisse in studio saranno Billy Costacurta, Paolo Condò e Sandro Piccinini, con Fabio Capello e Gianluca Di Marzio collegati dalla “Sky Platform” all’Olimpico.

Oltre ad altri ospiti a sorpresa, ci sarà tanto azzurro anche in studio, con le calciatrici della Nazionale femminile per la prima volta al commento dei colleghi della Nazionale maschile: per il debutto ci sarà la bomber Cristiana Girelli, poi la numero 1 azzurra Laura Giuliani e successivamente altre protagoniste della Nazionale di Milena Bartolini, per ciascuna partita dell’Italia, come l’attaccante Valentina Giacinti.

Le telecronache degli azzurri saranno della confermatissima “coppia mondiale” Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con tre inviati al seguito della truppa azzurra: Giorgia Cenni, Peppe Di Stefano e Marco Nosotti, in una sorta di narrazione reality garantita anche dalla copertura di Sky Sport 24, del sito skysport.it e dei profili Social di Sky Sport.

Confermata la squadra di grandi talent ex calciatori, grandi firme, gli inviati e le voci più apprezzate di Sky Sport per i commenti, i reportage, le telecronache e gli studi di tutti i match.

ALESSANDRA AMOROSO CANTA “SORRISO GRANDE” PER GLI EUROPEI DI SKY

Alessandra Amoroso canta per l’Italia. Sarà un torneo a ritmo di musica con la voce e il brano “SORRISO GRANDE” della cantante salentina a fare da colonna sonora alle partite di UEFA EURO 2020 su Sky. Si tratta del suo ultimo successo, realizzato appositamente in questa nuova veste per accompagnare l’Europeo di Sky. “Sorriso Grande” è un brano solare, aperto, carico di una ritrovata energia che rappresenta la rinascita, la riscoperta di sé sotto una nuova luce, e in questa versione richiama anche la voglia di tornare a vivere insieme, di superare “la paura e la fatica”, attraverso lo sport, il calcio, per un grande spettacolo ricco di gioia, che tornerà ad avere la presenza del pubblico negli stadi, anche a Roma, per il ritorno degli Azzurri in campo in una grande manifestazione internazionale dopo cinque anni di attesa.

Sky Sport è orgogliosa che un’artista tra le più amate del panorama musicale italiano abbia accettato di collaborare e di mettere a disposizione la sua musica e il suo talento per questo progetto, per vivere una grande estate insieme, tra calcio e musica.

TORNANO LE PRODUZIONI ORIGINALI DI SKY SPORT

In occasione degli Europei, tornano le produzioni originali, vero e proprio fiore all’occhiello della programmazione di Sky Sport, tutte disponibili anche on demand e in streaming su NOW. Personaggi, sport e cultura: un racconto televisivo di storie, imprese sportive e protagonisti che le hanno rese tali, realizzato grazie alla qualità della straordinaria squadra di narratori di Sky Sport: Federico Buffa (#SkyBuffaRacconta), Paolo Condò (Mister Condò), Matteo Marani (Storie) e Giorgio Porrà (L’Uomo della Domenica).

MEGASTADIUM – già in onda

Scopriamo la costruzione e l’architettura degli stadi che ospiteranno gli Europei.

#SKYJUKEBOX Speciale Euro – già in onda

Riviviamo gli Europei di calcio grazie alle richieste arrivate a Sky – Jukebox, in attesa di seguire tutti gli eventi di UEFA EURO 2020.

EURO 🔝 GOL – dal 7 giugno

Sette gol più belli della storia degli Europei, sette profili di grandi protagonisti del calcio del nostro continente. Quanto la fattezza di un gol ci dice della portata del giocatore che l’ha segnato?

L’UOMO DELLA DOMENICA. DISCORSO SU DUE PIEDI: “AZZURRANDO” – dal 7 giugno

Il racconto di Giorgio Porrà dedicato alla storia dell’Italia all’Europeo di calcio. Un solo titolo vinto, quello del ’68, ma l’Azzurro, sul piano dell’epica, del brivido, dell’emozione pura, non ha mai tradito, è sempre stato tra i colori dominanti (con il contributo di Dino Zoff, campione d’Europa nel 1968).

MISTER CONDÒ SPECIALE EUROPEI (3 EPISODI) – dal 9 giugno

Paolo Condò rivive da cronista tre grandi partite della nostra Nazionale agli Europei, attraverso le immagini e le voci di tre dei protagonisti principali: Francesco Toldo, Cesare Prandelli e Antonio Conte.

STORIE DI MATTEO MARANI “IL ROSSO E IL NERO, 1969” – dal 17 giugno

Il Milan sul tetto del mondo, un anno dopo l’unico successo azzurro agli Europei di Roma del ’68.

#SKYBUFFARACCONTA – VAN BASTEN ‘88 – dal 20 giugno

“E l’ottavo giorno Dio creò Marco”. Un viaggio nella storia olandese di Marco van Basten. Bellezza, perfezione, determinazione. La parabola del gol più bello della storia degli Europei, che nessuna caviglia sana avrebbe mai potuto segnare.

SPORTS GEAR – dal 20 giugno

Appuntamento speciale con la rubrica di Sky Sport per scoprire la storia e i dettagli tecnici della maglia HOME della Nazionale italiana di calcio, realizzata da Puma e ispirata al Rinascimento, che verrà indossata dalla Nazionale italiana di calcio in occasione di UEFA EURO 2020.

OUTRAGED, IL DOCUMENTARIO UEFA CONTRO IL RAZZISMO PER LA PRIMA VOLTA IN VERSIONE ITALIANA

Alcuni dei più grandi nomi del calcio del passato e del presente condividono le loro esperienze personali su questioni come razzismo e discriminazione – piaghe che delle quali anche il calcio non è esente – in OUTRAGED, un documentario prodotto dalla UEFA, del quale Sky ha curato la versione italiana, in onda dal 10 giugno proprio alla vigilia di UEFA EURO 2020. Stelle di oggi come Paul Pogba, Nadia Nadim, Megan Rapinoe, Moise Kean, Dejan Lovren, Olivier Giroud, Shanice van de Sanden, Tyrone Mings, Juan Mata, Guram Kashia e Kalidou Koulibaly, parlano delle loro storie di esclusione e discriminazione nel calcio, e forniscono degli spunti di riflessione interessanti su come combattere ed eliminare questi problemi dallo sport. Si tratta di una delle tappe del percorso che vedranno Sky come partner di UEFA nei progetti e nelle campagne contro ogni tipo di discriminazione, razzismo, sessismo e omofobia.

STUDI SEMPRE PIU’ COINVOLGENTI E TECNOLOGICI

Durante le partite e negli studi pre e post gara, l’evoluzione della Realtà Aumentata consentirà al telespettatore di sentirsi ancora più coinvolto nell’evento e nei focus tattici dei talent di Sky, che potranno avvalersi dello Sky Sport Tech per meglio leggere, approfondire e spiegare le situazioni di gioco, con l’obiettivo di raccontare i fatti attraverso l’esperienza e la passione dei suoi esperti e il top della tecnologia, per garantire maggiore spettacolarità e profondità nelle analisi. E una novità: con Sky Arena, la nuova frontiera dell’analisi tattica in 3D, sarà possibile vedere le azioni da tutte le angolazioni possibili, ricostruite nello stadio virtuale di Sky Sport.

Per le partite della Nazionale e i big match, sarà anche possibile votare l’uomo partita Sky attraverso il tasto verde del telecomando.

TUTTO SUGLI EUROPEI ANCHE SUI CANALI DIGITAL E SOCIAL. LA NOVITA’ DEI PODCAST

Massima copertura di UEFA EURO 2020 anche sul sito skysport.it con un’area interamente dedicata all’evento, in versione ottimizzata per tutti i device mobili: news, live blogging, foto, video, probabili formazioni e pagelle dei match. Tre le novità che faranno il loro esordio con gli Europei: Podcast, Sky Euro Bracket e la nuovissima Live match experience.

Podcast: su skysport.it un’ampia sezione dedicata ai Podcast, tutti da ascoltare (#SkyEuroPodcast). News, approfondimenti, focus sugli Azzurri e le storie della manifestazione raccontate dalle voci di Sky Sport, a partire da quelle inconfondibili di Federico Buffa e Paolo Condò.

Sky Euro Bracket: un modo nuovo per vivere il campionato europeo da protagonista, facendo pronostici sui gironi di UEFA EURO 2020 e sul tabellone dagli ottavi in poi e sfidando i giornalisti di Sky Sport Stefano De Grandis e Riccardo Trevisani (https://sportbracket.sky.it).

La nuova “Live match experience”: in un unico ambiente, dal layout innovativo, accattivante e facilmente navigabile, tutte le informazioni rilevanti di ogni singolo match. A partire da un’ora prima del calcio d’inizio verranno pubblicate le formazioni ufficiali di ogni gara cui si affiancheranno, durante il match, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui principali eventi della partita, il commento minuto per minuto attraverso il live blog multimediale della redazione e tutte le statistiche essenziali del match aggiornate in real time. E poi gli highlights con le immagini più spettacolari e i gol del match.

Inoltre, non mancherà una sezione dedicata all’Italia con i contributi degli inviati di Sky Sport al seguito della spedizione azzurra. Ad arricchire i contenuti, ci sarà anche un’area video – con tutti gli highlights delle partite navigabili per giornata, analisi tattiche, interviste esclusive, curiosità e dietro le quinte – e una ricchissima area statistica con risultati e cronaca live delle partite, calendario e classifiche, statistiche individuali e di squadra.

Notizie tempestive e varietà di contenuti anche attraverso l’App Sky Sport, disponibile per iPhone e Android, e Fluid, il network che consegna pillole dei contenuti di Sky su una rete di siti che coprono ogni area tematica sportiva. Inoltre, gli abbonati Sky Q potranno vivere UEFA EURO 2020 con un’esperienza ancora più interattiva grazie all’App Live, con highlights, risultati, classifiche, statistiche sempre aggiornate, e la possibilità di vedere 2 partite in contemporanea sullo stesso schermo, grazie allo Split Screen, per i clienti con Sky Q satellite, per non perdere neanche un momento di gioco ed essere sempre al centro dell’azione.

Tutti gli aggiornamenti sull’evento calcistico più importante dell’estate anche sui canali social di Sky Sport: Instagram sarà popolato da esclusive immagini di backstage, la pagina Facebook offrirà ampi approfondimenti sui protagonisti della competizione, mentre su Twitter i followers potranno seguire e commentare live le news con l’hashtag #SkyEuro2020.

LO SPORT PER LA TUA ESTATE: TUTTO IN UNICO POSTO, FACILE. SU SKY I TOP EVENTI DI MOTORI, TENNIS, BASKET, GOLF E ATLETICA

Non solo calcio. L’estate di Sky presenta una sequenza infinita di sport live, per soddisfare i gusti e le passioni di tutti gli appassionati: a cominciare dai motori, che entrano nel vivo della stagione con i mondiali di Formula 1, MotoGP, Superbike e Formula E in primo piano, oltre a tutti gli altri campionati motoristici in onda sui due canali dedicati Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP: F2, F3, Ferrari Challenge, Porsche SuperCup, Moto2, Moto3, MotoE, CIV e CEV.

Undici le gare in programma nello stesso periodo di UEFA EURO 2020 tra Formula 1, MotoGP, Superbike e Formula E: 3 di Formula 1 (GP Francia del 20 giugno, GP Stiria del 27 giugno e GP Austria del 4 luglio), 2 di MotoGP (GP Germania del 20 giugno e GP Olanda del 27 giugno), 2 del Mondiale SBK (Round Made In Italy e Emilia Romagna del 13 giugno e Round Gran Bretagna del 4 luglio), 4 di Formula E (doppio E-Prix Puebla del 19 e 20 giugno, doppio E-Prix New York del 10 e 11 luglio) oltre alla tappa di Valencia del Ferrari Challenge del weekend 19-20 giugno.

Settembre poi, in modo particolare, sarà un mese ricco per gli appassionati dell’alta velocità con due tappe italiane in pochi giorni: il GP di Monza di F1 (12 settembre) e il GP di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP (19 settembre).

Dalle piste al parquet, il grande basket professionistico americano NBA continua ad essere protagonista su Sky, sul canale dedicato Sky Sport NBA. La stagione 2020/2021 entra nella fase decisiva per l’assegnazione dell’anello, prima con i Playoff delle due Conference (in corso di svolgimento) e poi con le Finals, al meglio delle sette partite, in scena dall’8 al 21 luglio. Dagli Stati Uniti all’Europa, da non perdere su Sky anche il FIBA Women’s EuroBasket 2021, il 38º Campionato europeo di basket femminile che si disputerà in Francia e Spagna tra il 17 e il 27 giugno e che vedrà le azzurre protagoniste nel Girone B con Serbia, Montenegro e Grecia. Dal 29 giugno al 4 luglio, appuntamento poi con la Nazionale italiana maschile, impegnata nel torneo Preolimpico di Belgrado. Senza dimenticare che a partire dalla prossima stagione e per il triennio 2021/2024, Sky trasmetterà anche due delle principali competizioni europee di basket maschile a livello di club: la Turkish Airlines EuroLeague e la 7 DAYS EuroCup.

Sempre su Sky Sport, il meglio del tennis mondiale con tutti gli ATP Masters 1000 e una selezione di tornei ATP 500 e 250 trasmessi grazie alla partnership con Supertennis. L’evento più atteso dell’estate resta il prestigioso torneo londinese di Wimbledon, tutto in diretta su Sky dal 28 giugno all’11 luglio, aspettando le Nitto ATP Finals di Torino, in programma dal 14 al 21 novembre 2021.

E per restare in tema di racchetta, su Sky anche il World Padel Tour 2021 con i Master di Marbella (dal 7 al 13 giugno) e Valladolid (dal 21 al 27 giugno) e gli Open di Valencia (dal 5 al 11 luglio), Las Rozas (dal 19 al 25 luglio) e Málaga Open (dal 2 all’8 agosto) prima dell’unica tappa italiana, quella del Sardegna Open live dal 6 al 12 settembre.

Nell’estate di Sky Sport, protagonista anche il golf con lo US Open (dal 17 al 20 giugno) e il 149° The Open Championship (dal 15 al 18 luglio), il rugby con i test match degli All Blacks (il 3 e il 10 luglio), l’atletica leggera con la Wanda Diamond League 2021 e i meeting di Oslo (1° luglio), Stoccolma (4 luglio), Monte-Carlo (9 luglio) e Londra (13 luglio), che vanno ad aggiungersi a quello del World Athletics Continental Tour Gold in programma in Ungheria (6 luglio). E ancora, il baseball americano della Major League Baseball, le arti marziali con il Torneo Preolimpico di karate a Parigi (11-13 giugno) e il World Championship Seniors di judo (6-13 luglio), la pallamano con la Final Four della EHF Champions League 2020-2021 (12-13 giugno) e i programmi ufficiali della All Elite Wrestling.

L’estate su Sky per gli amanti del calcio prosegue anche dopo la finale di UEFA EURO 2020 con una programmazione ed un racconto appassionato e ricco di emozioni. Guardando al calcio internazionale, il 7 agosto ci sarà la prima giornata della Ligue 1 francese, mentre il calcio d’avvio della Bundesliga è fissato per la settimana successiva, il 13 agosto, e quello della Premier League 24 ore dopo, il 14 agosto. Il 21 agosto sarà la volta del campionato di Serie B, mentre la Serie A, con tre partite in co-esclusiva per ogni turno (sabato sera, domenica a pranzo e lunedì sera) per un totale di 114 match a stagione, prenderà il via il 22 agosto. E a settembre si apre la stagione delle coppe europee, con l’inizio della fase a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, per un totale di oltre 400 match a stagione per il triennio 2021/2024.