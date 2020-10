L’articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani recita: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. In linea con questo articolo, Iris ha deciso di inserire nel suo palinsesto autunnale il ciclo Human Rights: un ciclo di film dedicato ai diritti per cui vale sempre lottare.

Il ciclo Human Rights di Iris

Stiamo parlando di una rassegna cinematografica dedicata al tema dei diritti civili. In undici serate verranno proposti diciotto film sul tema dell’emancipazione sociale. Ogni puntata poi, sarà introdotta da un servizio curato da Stella Pende, la giornalista di Mediaset da sempre impegnata in difesa dei più deboli. La giornalista spiegherà il valore, il contesto e il significato di ogni pellicola.

I film in rassegna

“Mandela – La lunga strada verso la libertà” (il 12/10), “The blind side” (il 19/10) sul tema dell’inclusione, “The Butler” con Forest Whitaker (il 26/10), “Race – Il colore della vittoria” (il 2/11), “L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz” (il 16/11) sulle condizioni dei detenuti, “The danish girl” (il 30/11), storia del primo uomo che si operò per cambiare il proprio sesso.

L’ultima pellicola in rassegna sarà BlacKkKlansman (14/12), adattamento cinematografico del libro Black Klansman, scritto dall’ex poliziotto Ron Stallworth. Diretto da Spike Lee e interpretato da John David Washington, Adam Driver, Harry Belafonte, Alec Baldwin e Topher Grace. La pellicola concorse a Cannes e ottenne sei nomination agli Oscar, vincendo la statuetta per la migliore sceneggiatura non originale.

Quando e dove vedere la rassegna cinematografica Human Rights

Il ciclo di film sui diritti umani andrà in onda il lunedì in prima e seconda serata su Iris, canale 22 del digitale terrestre e canale 11 di tivùsat.