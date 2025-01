Giorgia Meloni risponde su Starlink e nega di averne parlato con Elon Musk. Ammette l'avvio di un'istruttoria sull'uso del sistema satellitare per comunicazioni fra ambasciate e forze armate. "Agisco sempre per l'interesse nazionale, meglio Starlink o il nulla?".

“Non ho mai parlato personalmente di queste vicende con Musk”. Lo ha assicurato il premier Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sul caso Starlink durante la conferenza stampa di inizio anno dopo le polemiche e le accuse di “amichettismo” dell’opposizione.

“Sono abbastanza colpita da come alcune notizie false rimbalzino e diventino il centro del dibattito, e continuino ad essere discusse anche dopo essere state smentite, come il fatto che c’era stato un contratto firmato con Space X. In questo caso non parlo di voi, parlo soprattutto dell’opposizione. Non so se altri siano abituati ad utilizzare il pubblico per fare dei favori agli amici ma sicuramente non è il mio costume. Io valuto gli investimenti stranieri con un’unica lente, che è la lente dell’interesse nazionale, e non delle amicizie o delle idee politiche di chi eventualmente deve investire”, prosegue Meloni.

Meloni: ‘SpaceX ha illustrato al Governo tecnologia di cui dispone’

Sul caso specifico, Meloni aggiunge che “SpaceX ha illustrato al Governo una tecnologia di cui dispone, che consente di comunicare in sicurezza a livello nazionale, ma soprattutto a livello planetario. Che per noi significa soprattutto garantire comunicazioni sicure nel rapporto con le nostre sedi diplomatiche e per esempio con i nostri contingenti militari all’estero. Informazioni e comunicazioni che sono molto delicate”.

Si tratta, ha aggiunto Meloni, di normali interlocuzioni “che rientrano nella normalità per un governo. Abbiamo decine di aziende che si propongono, dopo di che si fa una istruttoria e si decide. Non capisco le accuse che sono state rivolte”. Ed è in questa fase di istruttoria che ci si trova nei confronti di Starlink. All’esito dell’istruttoria, se ci sarà interesse, la questione si porrà nelle sedi competenti che sono in questo caso “dal Consiglio Supremo di Difesa al Parlamento”, aggiunge.

Starlink, Meloni ‘E’ il soggetto tecnologicamente più avanzato, non ci sono alternative pubbliche’

“Neanche io personalmente ho le idee chiare su questa vicenda – ha ammesso Meloni – perché da una parte si tratta di mettere in sicurezza alcune comunicazioni sensibili e delicate parlando con il soggetto tecnologicamente più avanzato in questo campo e senza alternative pubbliche. E dovremo parlare del fatto che l’Italia e l’Europa non siano arrivati in tempo su questi temi, per cui l’alternativa è non avere una protezione. Si tratta di scegliere -ha spiegato- una soluzione tra due scenari, nessuno dei quali è ottimale”.

