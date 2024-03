Operatori telco nel settore luce e gas: il nuovo trend del mercato

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas ci sono dei nuovi attori: gli operatori telefonici. Già da qualche tempo alcune aziende del settore di telefonia si sono affacciate sul mercato, proponendo delle offerte in collaborazione con dei fornitori specializzati. Nei prossimi mesi arriveranno nuovi operatori telco sul mercato luce e gas. È lecito aspettarsi che le loro offerte siano vantaggiose, specialmente per chi è già cliente su rete fissa o mobile. Come sempre, per massimizzare il risparmio la cosa migliore da fare è confrontare le offerte luce e gas di più fornitori. Con SOStariffe.it si possono analizzare più tariffe e avere una panoramica aggiornata sulle migliori offerte delle società partner del comparatore.

Quali sono gli operatori telco presenti sul mercato libero luce e gas

Scorrendo le offerte luce e gas attivabili da parte dei clienti del mercato libero saltano subito all’occhio le proposte di alcuni operatori di telecomunicazioni.

WindTre è stato uno dei primi provider di telefonia a entrare sul mercato dell’energia elettrica e del gas, proponendo offerte in collaborazione con Acea Energia. A distanza di pochi mesi è arrivata sul mercato anche Poste Italiane, con le offerte dedicate proposte dalla divisione Poste Energia.

Di recente, anche Fastweb ha annunciato lo sbarco sul mercato libero luce e gas: nei prossimi mesi, quindi, chi ha un’utenza luce e gas attiva potrà considerare anche le tariffe proposte da Fastweb Energia.

Ci sono, inoltre, aziende che hanno fatto il percorso “inverso” come Enel, Sorgenia e Illumia che oggi propongono offerte fibra ottica da affiancare alle tariffe luce e gas, che restano, però, il “core business” aziendale.

Come valutare le offerte luce e gas degli operatori telefonici

Quando si sta considerando la sottoscrizione di un’offerta luce e gas di un operatore telco è importante concentrarsi, in particolare, su tre aspetti:

Qual è la società che fornisce l’energia elettrica o il gas ;

; Quali sono le condizioni economiche della fornitura ;

; Che tipo di tariffa si può sottoscrivere.

Il primo aspetto da analizzare è chi fornisce l’energia elettrica e il gas. A volte non è direttamente l’operatore telco, ma è una società specializzata che ha siglato una partnership con la compagnia telefonica: è il caso, ad esempio, delle offerte luce e gas di WindTre, che sono gestite da Acea Energia. In altri casi, come avviene per Poste Energia, è direttamente l’operatore telefonico che si occupa della fornitura luce e gas.

Una volta individuata la società con la quale viene stipulato il contratto, è possibile verificare quali sono le condizioni economiche della fornitura. Spesso gli operatori telco propongono condizioni più vantaggiose per chi è già cliente della compagnia telefonica, oppure offrono sconti riservati a chi cambia fornitore e aderisce alle proprie offerte.

L’ultimo punto da analizzare è il tipo di tariffe che si possono sottoscrivere. La varietà delle offerte è una delle caratteristiche distintive del mercato libero: a seconda delle proprie preferenze, si possono prendere in considerazione le tariffe a prezzo bloccato, quelle a prezzo indicizzato oppure le offerte a prezzo indicizzato ma con importo fisso delle bollette.

Come capire se le offerte luce e gas degli operatori telco permettono di risparmiare

Per verificare qual è la convenienza reale delle offerte degli operatori telefonici, sia di quelli che sono attivi sul mercato luce e gas già da qualche tempo sia di quelli appena arrivati, è utile mettere a confronto le loro tariffe con quelle di altri fornitori del mercato libero.

Grazie alla comparazione delle tariffe è possibile capire se i prezzi dell’energia elettrica e del gas sono in linea con quelli del mercato o se ci sono offerte da non lasciarsi scappare. Se i fornitori offrono sconti per chi è già cliente o per chi attiva il contratto luce e gas collegato alla linea telefonica si può valutare la possibilità di attivare un’offerta bundle. In questo caso è necessario valutare la convenienza dell’offerta dell’operatore telco facendo una stima dei costi da sostenere e comparandoli con quelli richiesti dagli operatori dei quali si è clienti per la connessione internet casa, per la luce e per il gas.

Il sistema più rapido per fare dei confronti di questo genere e per verificare la convenienza effettiva delle tariffe degli operatori telco sul mercato luce e gas è usare un comparatore di tariffe. Quello proposto da SOStariffe.it è gratuito e permette di individuare facilmente le tariffe più convenienti dei propri partner.