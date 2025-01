In cosa consiste il progetto, previsto nell’articolo 25 del disegno di legge sulla Space Economy? Il PD: "Siamo di fronte a notizie inquietanti ed è necessario che il governo venga al più presto in Parlamento a chiarire le scelte che vengono fatte riguardo temi così delicati".

La visita lampo di Giorgia Meloni a Mar-a-lago, in Florida, dal futuro presidente degli USA Donald Trump avrebbe sbloccato anche la trattativa tra il Governo e SpaceX-Starlink, come riportato da Bloomberg, per realizzare in Italia il più grande progetto europeo di telecomunicazioni via satellite. Ma Palazzo Chigi ha smentito. Ecco la nota.

Palazzo Chigi: “Nessun contratto né accordi con SpaceX”

“La Presidenza del Consiglio smentisce che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra il Governo italiano e la società SpaceX per l’uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink. Le interlocuzioni con SpaceX rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società, in questo caso con quelle che si occupano di connessioni protette per le esigenze di comunicazione di dati crittografati. La stessa Presidenza del Consiglio smentisce ancora più categoricamente, considerandola semplicemente ridicola, la notizia che il tema di SpaceX sia stato trattato durante l’incontro con il Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump“.

La cifra del progetto riportata sin nel titolo da Bloomberg, 1,5 miliardi di euro, non è nuova a Key4biz, l’abbiamo riportata in quest’articolo del 18 ottobre 2024.

La nostra testata è stata la prima a svelare questo progetto, il 20 giugno 2024, contenuto nell’articolo 25 del disegno di legge sulla Space Economy. E la cifra del progetto l’abbiamo detta anche a Report RAI3 durante un’intervista da noi rilasciata alla vigilia di Natale, la puntata dovrebbe andare in onda a fine mese.

In cosa consiste il progetto, previsto nell’articolo 25 del disegno di legge sulla Space Economy?

Creare per 5 anni in affitto “una riserva di capacità trasmissiva via satellite nazionale attraverso satelliti geostazionari e costellazioni di satelliti in orbita bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all’Unione Europea o all’Alleanza atlantica”. In sostanza, si vuole creare una rete di connettività alternativa da usare in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri: un piano B con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, incluse le funzionalità e le comunicazioni del cloud. nazionale.



Vedremo anche quali saranno gli emendamenti dell’opposizione all’articolo 25. Come risulta a Key4biz, il PD proporrà tra le modifiche quella di realizzare con i cavi sottomarini questo back up delle reti tradizionali di telecomunicazioni.

Schlein (PD): “Meloni riferisca in Parlamento. L’Italia non si svende”

“Non pensi di cavarsela con qualche riga affidata alle agenzie di stampa e ai giornali amici. Giorgia Meloni e il suo governo vengano immediatamente a riferire in Parlamento sulle trattative con Musk. Se 1.5 miliardi di soldi degli italiani per portare i satelliti del miliardario americano nel nostro Paese è il prezzo che dobbiamo pagare per la sua amicizia noi non ci stiamo, l’Italia non si svende”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein“.

Nicita (Pd): “Altro che sovranità digitale, è schiavismo”

Nel frattempo, va all’attacco il vicepresidente dei senatori del PD Antonio Nicita.

“Alcune autorevoli fonti di stampa rivelano la possibile conclusione di un contratto quinquennale di 1,5 miliardi di euro a favore di Musk e della sua SpaceX-Starlink per una serie di servizi di telecomunicazione non meglio identificati a favore del Governo. Si tratta di una cifra di fondi pubblici enorme, equivalente a quella impegnata negli investimenti a banda ultra larga nel PNRR, regalata a una società satellitare le cui performance sono inferiori ai target europei fissati al 2030. Si menzionano inoltre servizi di crittografia delle comunicazioni del Governo e di applicazioni militari, cioè di servizi assai sensibili per la sicurezza nazionale e per la sovranità digitale dei dati che, in ogni caso, possono essere tranquillamente offerti da imprese italiane ed europee. Anzi, l’Italia potrebbe ben aggiungere ulteriori fondi per finanziare la concorrente europea pubblica di Starlink, denominata Iris2. Peraltro sembrerebbe che tale ipotetico accordo Meloni-Musk sarebbe stato sbloccato nell’incontro Meloni-Trump. Tutto questo appare gravissimo: regali di soldi pubblici, su un settore molto competitivo in Italia e per applicazioni sensibili per la sicurezza, ad un soggetto come Musk, legato alla nuova amministrazione Trump e campione della nuova destra internazionale anti-europea. Il PD ha già denunciato da tempo il rischio di regali a Musk e chiede nuovamente di riferire immediatamente alle Camere. Agiremo in ogni sede per tutelare gli investimenti e i finanziamenti pubblici, la concorrenzialità nel mercato telco, la cybersicurezza, la sovranità digitale dei dati. L’Italia non è in svendita e non regala fondi pubblici ai miliardari amici della nuova internazionale di destra. Altro che sovranismo, questo è schiavismo verso il potente di turno con i soldi degli italiani”.

Casu (PD): “Italia non è colonia, serve chiarimento in Parlamento”

“La nota di Palazzo Chigi smentisce la firma dell’accordo ma non l’obiettivo: dare 1,5 miliardi di soldi pubblici a Musk per consegnargli le chiavi della sicurezza strategica presente e futura del Paese. Dal 12 novembre abbiamo chiesto in aula Montecitorio un’informativa urgente della Presidente del Consiglio: Giorgia Meloni deve rispondere in Parlamento sulle trattative in corso con Elon Musk, le comunicazioni al riguardo non possono solo arrivare da oltreoceano come se fossimo una colonia”, così il deputato democratico Andrea Casu.

Boccia, Braga e Zingaretti (PD): “Governo riferisca al più presto in Parlamento”

“Siamo di fronte a notizie inquietanti ed è necessario che il governo venga al più presto in Parlamento a chiarire le scelte che vengono fatte riguardo temi così delicati”. Così i presidenti dei gruppi del Pd Francesco Boccia, Chiara Braga e Nicola Zingaretti.

L’europarlamentare francese Grudler: “Perché firmare un accordo con Musk? se quest’anno il lancio del progetto europeo GovSatCom, con un centro in Italia nel Fucino”

L’eurodeputato francese Christophe Grudler ha commentato in modo critico il possibile accordo tra l’Italia e Musk. Di seguito il suo giudizio: “Se apprezzi il “Made in Italy” e il “Made in Europe”, non firmare un accordo satellitare con Elon Musk.

Sembra che l’Italia sia in trattativa con Starlink per fornire servizi di comunicazione satellitare alle sue forze di difesa.

Questo è un errore.

L’Italia svolge un ruolo chiave nel progetto europeo GovSatCom, che fornirà comunicazioni sicure (con un centro in Italia, al Fucino).

GovSatCom verrà lanciato entro la fine dell’anno. Firmare un contratto con Starlink ora è un errore strategico, poiché presto avremo i nostri servizi basati su fornitori europei, prima di passare ai nostri satelliti con IRIS² nel prossimo decennio.

Avere il controllo sulle tecnologie che utilizziamo è essenziale per mantenere i posti di lavoro in Europa e garantire l’indipendenza”.

