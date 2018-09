Stanotte a Pompei, nuovo speciale condotto da Alberto Angela il 22 settembre su Rai 4K

Il 22 settembre su Rai Uno torna Alberto Angela con un meraviglioso viaggio in 4K e tecnologia HDR nel sito archeologico di Pompei, ripercorrendone la storia fino alla tragica eruzione del 79 d.C..

Un nuovo viaggio attraverso le meraviglie storiche, artistiche e culturali del nostro Paese. Alberto Angela torna su Rai Uno (canale 101 HD di tivùsat), il prossimo 22 settembre alle 21:30, per un imperdibile speciale dedicato ad uno dei siti archeologici più belli e famosi del mondo: “Stanotte a Pompei”.

Dopo “Stanotte al Museo Egizio”, “Stanotte a Firenze”, “Stanotte a San Pietro” e “Stanotte a Venezia”, sarà l’ultimo appuntamento della serie di documentari presentati, a partire dal 2015, dal popolare conduttore di “Ulisse”, che ci accompagnerà alla riscoperta di un luogo unico, patrimonio dell’Unesco e ogni anno meta di milioni di visitatori.

La città campana, sepolta dalla tragica eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., sarà la meta di un’affascinante esplorazione in notturna – girata in risoluzione 4K (Rai 4K canale 210 di tivùsat) e tecnologia HDR – che ci porterà a conoscere le tappe più suggestive, i luoghi più belli, le testimonianze storiche e i segreti meno conosciuti dell’antica città romana.

Come di consueto, ad accompagnarci nel percorso, come sempre, tanti ospiti illustri che prenderanno parte alle ricostruzioni storiche come Plinio il Giovane (interpretato da Giancarlo Giannini).

