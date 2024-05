SPORTLER ha modernizzato la propria infrastruttura grazie ad un ambiente IT off-premise capace di accogliere flessibilmente i cambiamenti e gli ampliamenti richiesti dal business, conservando la certezza dei costi e avvalendosi dei servizi gestiti di Aruba Enterprise per le attività di gestione fino al livello della virtualizzazione.

Territorio, sostenibilità e innovazione: l’esperienza SPORTLER

Vendere online permette alle aziende di acquisire una dimensione internazionale, se non globale, ma allo stesso tempo, tramite le giuste scelte a livello tecnologico e le migliori strategie per centrare gli obiettivi da raggiungere, riescono anche a tenere vive le radici culturali e i principi che hanno ispirato i fondatori.

SPORTLER è un esempio di questo doppio filo che lega innovazione e tradizione. Un’impresa famigliare in forte crescita, che ha fatto del legame con il territorio alpino un valore da esportare, e che ha scelto di investire in tecnologie all’avanguardia per supportare la propria espansione sui mercati retail.

L’attenzione all’ambiente, in particolare, frutto di un legame autentico con le montagne altoatesine, tra le quali l’azienda è nata e si è sviluppata, guida il modo di fare impresa di SPORTLER, spingendola a trovare sempre nuovi approcci e idee per rispondere alle sfide economiche, sociali ed ecologichedel nostro tempo e per garantire che la creatività e l’innovazione siano un impulso per il rinnovamento e la collaborazione.

L’IaaS Dedicated Cloud e i servizi gestiti di Aruba Enterprise

Per sostenere queste sfide l’azienda ha deciso di intraprendere un percorso di graduale modernizzazione del proprio ambiente IT: la server farm legacy presente in sede, infatti, non era più in linea con le esigenze di flessibilità operativa richieste dal piano di crescita del business.

Come ha spiegato Giordano Betti, IT Manager di SPORTLER: “La server farm utilizzata era ormai chiaramente obsoleta e non in linea con le sfide che dovevamo affrontare. Avendo già seguito in passato la migrazione di infrastrutture IT in cloud sapevo che questa sarebbe stata una soluzione efficace ma si trattava di un passo da analizzare e motivare con attenzione”.

SPORTLER ha modernizzato la propria infrastruttura ricreando le macchine virtuali necessarie su server di ultima generazione, ad alte prestazioni e totalmente ridondati, in sole due settimane grazie al progetto e al supporto del team di Aruba Enterprise, la divisione del gruppo Aruba che si occupa di progetti tailor made in ambito cloud, data center e trust services.

Il passaggio del proprio IT su un ambiente IaaS Dedicated Cloud di Aruba è avvenuto sdoppiando l’infrastruttura sul sito di produzione di Ponte San Pietro – completo di backup su storage secondario – e su un sito di replica a scopo di disaster recovery presso il data center di Arezzo, affidando ai servizi gestiti di Aruba Enterprise la responsabilità dell’intero ambiente fino al livello della virtualizzazione.

I vantaggi

L’impatto dell’infrastruttura cloud di Aruba ha consentito a SPORTLER di ottenere diversi vantaggi rispetto all’assetto precedente.

Di seguito i vantaggi ottenuti:

incremento delle prestazioni misurato in oltre 30 volte rispetto a quelle dell’ambiente legacy;

benefit di un forte taglio dei costi non essendo più necessario occuparsi della manutenzione hardware;

maggiore flessibilità;

contatto diretto con l’assistenza Aruba Enterprise che interviene tempestivamente e direttamente su macchine e configurazioni.

L’infrastruttura Aruba green by design, inoltre,è un ulteriore punto a favore di questa soluzione, che può allinearsi così ai requisiti di sostenibilità che SPORTLER prevede nell’intera catena della fornitura.

Come ha precisato Betti: “Il nostro ERP tradizionale è ora accessibile come se fosse una soluzione SaaS senza che l’attività dei punti vendita dipenda più dalla connettività con la sede di Bolzano. Le operazioni legate all’integrazione di nuove aziende acquisite dal gruppo o all’apertura di ulteriori punti vendita si sono semplificate enormemente evitandoci di aggiungere hardware con i relativi costi e carichi di gestione”.

Grazie alla nuova infrastruttura e ai servizi forniti da Aruba Enterprise, l’azienda può ora concentrarsi sulle prossime fasi dello sviluppo del business, senza che l’IT sia più un ostacolo tecnico o economico.

