Chief people officer,

Econocom Italia

Soleda Bora è Chief People Officer di Econocom, player europeo specializzato nella trasformazione digitale delle aziende.

Bora ha maturato una profonda expertise di human resources con una specializzazione in strategic talent management in contesti multinazionali sia a livello nazionale sia internazionale.

Prima di entrare in Econocom, Bora ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende di primo piano come CEB/Gartner, British American Tobacco e SHL-Saville and Holdsworth Limited Group.

Si è laureata in Psicologia del Lavoro presso l’università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’.