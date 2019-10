Social Media Marketing, 4 passi per una strategia di successo

Digital Customer Experience (DCX) è una rubrica settimanale dedicata alla Digital Experience a cura di Dario Melpignano, Ceo di Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. Per la versione inglese vai al blog. è una rubrica settimanale dedicata alla Digital Experience a cura di, Ceo di. Per consultare gli articoli precedenti,. Per la versione inglese vai al

Le piattaforme social rappresentano uno degli strumenti più interessanti degli ultimi decenni, per le caratteristiche di spontaneità, immediatezza e permeabilità nella vita quotidiana dei suoi contenuti. Per sfruttarle al meglio, devi avere una strategia efficace e degli obiettivi definiti: vediamo insieme i 4 passi fondamentali.

Scegli le piattaforme

Il primo step è creare una pagina aziendale su ciascuno dei social network che intendi utilizzare per comunicare con il tuo pubblico. Tra Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest e Tiktok, c’è l’imbarazzo della scelta. Ma come capire su quali social concentrarsi?

La scelta non può essere dettata dal caso o dalle preferenze personali, ovviamente, ma deve rispecchiare le caratteristiche del tuo brand e del tuo pubblico di riferimento. I social network, infatti, si differenziano moltissimo tra loro, per le caratteristiche proprie e delle community che vi risiedono.

Per fare un esempio, se il tuo brand realizza prodotti di design, le piattaforme da prediligere saranno quelle che si concentrano maggiormente sui contenuti visuali, quali Pinterest e Instagram. Viceversa, un’azienda che realizza prodotti altamente tecnologici e destinati al mercato B2B non può mancare di presenziare sui social network dedicati al mondo del business, quali LinkedIn, o popolati da community di esperti di settori, quali Twitter.

Definisci gli obiettivi

Il secondo passaggio prevede la definizione degli obiettivi che intendi raggiungere. La presenza sui social network è necessaria alla tua azienda per essere a disposizione dei clienti per ogni necessità. La definizione degli obiettivi strategici, invece, ti permette di pianificare l’attività online affinché questa restituisca dei risultati concreti e misurabili, in linea con le tue necessità di business.

Gli obiettivi principali che puoi raggiungere con le tue attività online sono molteplici e possono riguardare la conoscibilità o il posizionamento del brand, l’engagement con la community, l’acquisizione di nuovi clienti e molti altri aspetti. La tua attività online, a partire dalla definizione del piano editoriale, dovrà quindi essere orientata al raggiungimento degli obiettivi definiti.

Trova i contenuti adatti

Una volta che hai creato la tua pagina aziendale e definito gli obiettivi che intendi raggiungere, il passaggio successivo riguarda la definizione del piano editoriale. Gestire un canale social, infatti, è un po’ come gestire una rivista o un canale televisivo: i contenuti non possono essere improvvisati giorno per giorno, ma devono rispettare un preciso calendario di “appuntamenti”.

Trovare la giusta combinazione di contenuti non è immediato e richiede una buona dose di creatività e tanta voglia di sperimentare. Partendo da contenuti semplici e immediati, adatti al tuo pubblico di riferimento, potrai creare una serie di rubriche a cadenza giornaliera, settimanale o mensile – a seconda della frequenza di pubblicazione più indicata alle tue esigenze – integrandole poi con contenuti esterni o repost dei contenuti della tua community.

La regola più importante da tenere a mente per la creazione dei contenuti è di non eccedere con i post orientati alla vendita, alternandoli piuttosto a una varietà di contenuti ispirazionali o di coinvolgimento. La motivazione è piuttosto semplice: i social network nascono quale luogo di aggregazione e devono essere utilizzati dalle aziende per creare una community unita nella condivisione di valori ed esperienze, non per divulgare il catalogo dei propri prodotti!

Monitora le metriche principali

Adesso che hai attivato i canali social della tua azienda, definito gli obiettivi strategici, elaborato e messo in atto un piano editoriale mirato al raggiungimento dei tuoi obiettivi di business, rimane il passaggio più importante: monitorare l’andamento delle tue pagine.

I diversi social network offrono alle aziende una grande quantità di dati da raccogliere e analizzare. Anche in questo caso, per sapere su quali metriche concentrarti, devi partire dagli obiettivi che ti sei prefissato di raggiungere. Vediamo insieme alcuni esempii:

Awareness. Se il tuo brand è appena nato o poco conosciuto, il primo aspetto su cui vorrai lavorare, probabilmente, è la conoscibilità. In questo caso, le metriche principali da monitorare sono impression e reach: quante volte i tuoi post vengono mostrati al pubblico e quante persone raggiungono.

Se il tuo brand è appena nato o poco conosciuto, il primo aspetto su cui vorrai lavorare, probabilmente, è la conoscibilità. In questo caso, le metriche principali da monitorare sono impression e reach: quante volte i tuoi post vengono mostrati al pubblico e quante persone raggiungono. Engagement. Se il tuo obiettivo è migliorare il rapporto con la tua community, per prima cosa dovrai monitorare le interazioni tra il brand e i membri della community. In particolare, accanto al conteggio di like, commenti, condivisioni e citazioni, dovrai calcolare l’engagement rate dei tuoi post e della tua pagina, ovvero la capacità di coinvolgere il tuo pubblico.

Se il tuo obiettivo è migliorare il rapporto con la tua community, per prima cosa dovrai monitorare le interazioni tra il brand e i membri della community. In particolare, accanto al conteggio di like, commenti, condivisioni e citazioni, dovrai calcolare l’engagement rate dei tuoi post e della tua pagina, ovvero la capacità di coinvolgere il tuo pubblico. Traffico al sito. In questo caso, dovrai porre l’attenzione sulla capacità delle tue pagine e dei tuoi post di generare traffico al sito aziendale. I primi elementi da controllare, quindi, li puoi trovare nei dati di traffico del tuo sito: i referral provenienti dai social media indicano esattamente quanta parte delle sessioni registrate sul tuo sito proviene direttamente dai canali social.

Tra i dati social, invece, dovrai monitorare il CTR dei post che comprendono un link al sito: quante volte il singolo post è stato cliccato, rispetto a quante volte è stato visualizzato. In questo modo, potrai monitorare le effettive performance dei tuoi post, rispetto all’obiettivo di generare traffico al sito.

Questi semplici passi rappresentano gli step essenziali da seguire per mettere in atto una strategia di social media marketing efficace. Non esiste la ricetta perfetta, ma con una buona dose di organizzazione e costanza è possibile sfruttare tutto il potenziale offerto da queste piattaforme e far crescere il proprio business.